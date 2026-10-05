Ngày 5-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhà Bè tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng cùng phụ nữ hành động năm 2026, với chủ đề “Cùng Phụ nữ hành động - Chung tay xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em”.

Bà Lại Thị Mai Hương, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết, buổi lễ nhằm huy động các nguồn lực để chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ gia đình chính sách, hộ cận nghèo, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã trao quà cho hội viên và người dân thuộc hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. ẢNH: THUỲ LINH - SƠN TÙNG

Hội sẽ phối hợp với ngành y tế vận động phụ nữ khám sức khỏe định kỳ; phối hợp với Công an xã tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma túy, bạo lực gia đình; nhân rộng mô hình khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Ký kết Chương trình “Công an - Phụ nữ Nhà Bè vì cộng đồng an toàn". ẢNH: THUỲ LINH - SƠN TÙNG

Hội tiếp tục phát huy các mô hình “Chi hội số”, “Gia đình số”, hướng dẫn hội viên nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ an toàn, nhận diện nguy cơ trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, Hội còn giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, hỗ trợ tiếp cận vốn vay và ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhà Bè đã trao tặng 36 phần quà cho hội viên, phụ nữ và người dân thuộc hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

THUỲ LINH – SƠN TÙNG