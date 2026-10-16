Minh Tuấn Mobile tung ưu đãi hấp dẫn khi đặt mua iPhone Duo

Đúng 19 giờ ngày 16-10, Minh Tuấn Mobile - Đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam đã mở cổng đặt hàng cho iPhone Duo, chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên trong lịch sử của Apple.

iPhone Duo, chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên trong lịch sử của Apple. Ảnh: Apple

Chỉ tính đến thời điểm trước giờ mở đặt hàng, hệ thống Minh Tuấn Mobile đã ghi nhận đông đảo khách hàng đăng ký nhận thông tin sớm về sản phẩm. Qua đó khẳng định sức hút mãnh liệt của thế hệ iPhone gập đầu tiên và hứa hẹn tín hiệu đột phá tại thị trường Việt Nam. Trong đó, phần lớn sự quan tâm của người tiêu dùng tập trung vào phiên bản iPhone Duo 256GB với sắc màu Trắng Ánh Sao (Star White) sang trọng.

Nhằm mang lại trải nghiệm nâng cấp thiết bị trọn vẹn nhất, Minh Tuấn Mobile triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng tham gia đặt mua iPhone Duo từ 19h00 ngày 16-10. Cụ thể, khi đặt mua siêu phẩm mới, người dùng sẽ nhận được mức giảm giá trực tiếp khi mua kèm các thiết bị trong hệ sinh thái Apple, bao gồm: giảm 1.000.000 đồng cho MacBook Air và MacBook Pro, giảm 500.000 đồng cho Apple Watch, giảm 300.000 đồng cho iPad, giảm 200.000 đồng cho AirPods và giảm 300.000 đồng khi đăng ký gói bảo hành AppleCare.

Bên cạnh đó, các phụ kiện thiết yếu cũng nhận ưu đãi hấp dẫn như giảm 300.000 đồng cho ốp lưng chính hãng Apple (dành riêng cho khách mua hàng trong tháng 10), giảm 3% (tối đa 500.000 đồng) cho các sản phẩm loa, tai nghe, và giảm 10% (tối đa 250.000 đồng) khi mua ổ cứng di động SanDisk. Đặc biệt, tất cả khách hàng đặt mua sẽ được tặng kèm gói giải trí Cine Plus & No Ads của FPT Play trong 6 tháng, cùng bộ quà tặng 4 món lưu niệm thiết thực từ Minh Tuấn Mobile gồm túi tote, nón bảo hiểm, áo thể thao và móc khóa.

Để đồng hành cùng xu hướng tiêu dùng thông minh và tiết kiệm, chương trình Thu cũ - Đổi mới tại Minh Tuấn Mobile tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ với mức trợ giá thu đổi lên tới 88% giá trị thiết bị hiện tại của khách hàng. Toàn bộ quy trình thẩm định tình trạng máy cũ được thực hiện hoàn toàn công khai, minh bạch ngay tại cửa hàng dưới sự chứng kiến của người mua, đảm bảo mức định giá chính xác và có lợi nhất. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể tham gia chương trình trả góp không lãi suất, không phí phát sinh và không yêu cầu trả trước...

Theo kế hoạch đã công bố, Minh Tuấn Mobile sẽ tổ chức sự kiện mở bán chính thức và tiến hành bàn giao những chiếc iPhone Duo đầu tiên đến tay khách hàng đặt trước từ 8 giờ sáng ngày 23-10-2026 trên toàn hệ thống.

KIM THANH