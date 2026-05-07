Châu Âu cảnh báo làn sóng tấn công mạng mới

Trung tâm An ninh mạng Campus Cyber của Pháp ngày 7-5 phát cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ hỗn loạn an ninh mạng tại châu Âu, trước sự xuất hiện của Mythos, mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) do Công ty Anthropic của Mỹ phát triển.

Theo báo cáo của Campus Cyber, Mythos mới chỉ là bước khởi đầu của thế hệ AI mới, có khả năng tự phát hiện và khai thác các lỗ hổng an ninh mạng ở quy mô chưa từng có. Ví dụ, hệ thống này đã phát hiện một lỗi tồn tại suốt 16 năm trong mã nguồn, mà trước đó dù đã trải qua khoảng 5 triệu lần kiểm tra tự động, vẫn không bị phát hiện.

Đáng chú ý, Mythos còn trở thành mô hình AI đầu tiên hoàn thành thành công cuộc mô phỏng tấn công mạng gồm 32 bước liên tiếp, với tỷ lệ thành công 30%. Đây được xem là bước tiến vượt trội so với các hệ thống AI trước đây.

Campus Cyber cảnh báo nếu công nghệ này được phổ biến rộng rãi, các doanh nghiệp và tổ chức sẽ phải đối mặt với “cơn lũ lỗ hổng bảo mật” cần xử lý khẩn cấp, trong khi tin tặc có thể nhanh chóng khai thác các điểm yếu vừa bị phát hiện.

Do đó, Liên minh châu Âu (EU) và các chính phủ cần tăng mạnh đầu tư cho AI an ninh mạng, đồng thời hỗ trợ các công ty AI của châu Âu phát triển các mô hình AI chủ quyền, phục vụ an ninh mạng.

Tin liên quan Châu Âu tăng tốc làm chủ danh tính số

VIỆT LÊ