Mỹ mở cuộc điều tra đặc biệt về rò rỉ thông tin quân sự

Các nhà điều tra chính phủ Mỹ vừa thực hiện một bước đi chưa từng có tiền lệ khi yêu cầu khoảng 50 thành viên Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ thực hiện kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối, nhằm xác định thủ phạm rò rỉ các thông tin quân sự nhạy cảm cho giới báo chí.

Lầu Năm Góc. Ảnh : Bộ Chiến tranh Mỹ

Truyền thông Mỹ ngày 5-9 cho biết cuộc điều tra quy mô lớn này được triển khai trong tháng 8 sau một loạt báo cáo chi tiết của giới truyền thông về tình trạng cạn kiệt nghiêm trọng của kho dự trữ đạn dược thiết yếu của Mỹ. Trong đó, có các loại tên lửa tầm xa và hệ thống đánh chặn Patriot do ảnh hưởng từ cuộc chiến với Iran.

Theo CBS News, các nhà điều tra liên bang đã yêu cầu cả sĩ quan quân đội và nhân viên dân sự làm việc tại Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân thực hiện bài kiểm tra nói dối, liên quan việc tiết lộ thông tin mật về sự suy giảm kho vũ khí cho báo chí.

Theo The New York Times, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ là cơ quan có quy mô từ 1.500 đến 2.000 nhân sự, chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động, chính sách và kế hoạch chiến tranh với các tư lệnh chiến đấu trên toàn thế giới.

KHÁNH HƯNG