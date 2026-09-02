Thế giới

Tổng thống Trump đề cử ông Hùng Cao làm Bộ trưởng Hải quân Mỹ

SGGPO

Ngày 1-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đề cử ông Hùng Cao giữ chức Bộ trưởng Hải quân Mỹ. Thông báo được đăng trên mạng xã hội Truth Social.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Mỹ Hùng Cao ngày 22-6. Ảnh: TTXVN

Trong bài đăng, Tổng thống Trump đánh giá cao hoạt động của ông Hùng Cao trong 4 tháng qua và kêu gọi Thượng viện Mỹ sớm phê chuẩn đề cử.

Ông Hùng Cao giữ chức quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ từ ngày 22-4-2026, sau khi ông John Phelan rời nhiệm sở. Trong thời gian này, ông tham gia nhiều hoạt động quan trọng của Bộ Hải quân, gần đây có nội dung liên quan đến đề xuất ngân sách quốc phòng trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ.

Bộ Hải quân Mỹ là cơ quan trực tiếp phụ trách Hải quân và Thủy quân lục chiến. Để chính thức giữ chức Bộ trưởng Hải quân, ông Hùng Cao cần được Thượng viện Mỹ phê chuẩn.

Chính quyền Tổng thống Trump đang tiếp tục hoàn thiện nhân sự cấp cao. Việc đề cử ông Hùng Cao nhằm bảo đảm tính liên tục trong hoạt động của Bộ Hải quân Mỹ. Theo báo chí Mỹ, Thượng viện sẽ tổ chức phiên điều trần và bỏ phiếu về đề cử này.

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Hùng Cao Quyền Bộ trưởng Thượng viện Hoa Kỳ Lính thủy đánh bộ Hải quân Trump

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