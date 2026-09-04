Thế giới

Tổng thống Mỹ bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Lục quân

SGGPO

Hãng tin Bloomberg đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo quyết định bổ nhiệm ông Adam Telle giữ chức quyền Bộ trưởng Lục quân, thay thế ông Dan Driscoll.

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Quyền Bộ trưởng Lục quân Mỹ Adam Telle. Ảnh: BLOOMBERG

Ông Driscoll nộp đơn từ chức ngày 31-8, trong bối cảnh có những thông tin về mối bất đồng kéo dài giữa ông với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.

Theo báo The Hill (Mỹ), ông Hegseth đang đứng trước nguy cơ xung đột với các nghị sĩ đảng Cộng hòa, trong bối cảnh làn sóng thay đổi nhân sự cấp cao của Bộ Chiến tranh đang trở thành tâm điểm chỉ trích.

Việc ông Driscoll từ chức làm gia tăng lo ngại sau hàng loạt sự ra đi của các tướng lĩnh giàu kinh nghiệm, trong đó có cựu Tham mưu trưởng Lục quân Randy George và cựu Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu Christopher Donahue.

Thượng nghị sĩ Thom Tillis của Đảng Cộng hòa kêu gọi Tổng thống Donald Trump thay Bộ trưởng Chiến tranh. Thượng nghị sĩ Mike Rounds Đảng Cộng hòa nhấn mạnh các nghị sĩ sẽ yêu cầu Bộ Chiến tranh giải trình khi Quốc hội trở lại làm việc.

Bộ trưởng Hegseth cũng bị chỉ trích vì không xây dựng được đồng thuận lưỡng đảng liên quan đến ngân sách quốc phòng.

Điều này đặc biệt quan trọng bởi chính quyền cần Quốc hội thông qua hơn 70 tỷ USD để trang trải chi phí cho cuộc xung đột với Iran.

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Từ khóa

Mỹ Tổng thống Donald Trump Lục quân quyền Bộ trưởng Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth Đảng Cộng hòa

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