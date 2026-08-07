Nắm chắc tình hình đảng viên, tâm tư, tình cảm người lao động

Chiều 7-8, Đoàn khảo sát Thành ủy TPHCM do đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn khảo sát công tác xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội tại Đảng ủy Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam (phường Tân Tạo, TPHCM).

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết làm trưởng đoàn khảo sát công tác xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội tại Đảng ủy Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam

Báo cáo với đoàn khảo sát, Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam Tống Văn Thiện cho biết, Đảng ủy công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Chi bộ trực thuộc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất trong chủ doanh nghiệp, quản lý và người lao động chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật.

Đảng ủy công ty quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, chú trọng bồi dưỡng và kết nạp vào Đảng những lao động tiêu biểu, quần chúng ưu tú có trình độ chuyên môn và tay nghề cao. Trong năm 2025, Đảng ủy công ty kết nạp 15 đảng viên và 6 tháng đầu năm 2026 kết nạp được 14 đảng viên.

Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam Tống Văn Thiện báo cáo với đoàn khảo sát

Đồng chí Tống Văn Thiện nêu những khó khăn, hạn chế trong hoạt động, công tác tạo nguồn phát triển Đảng và duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp, trong đó Bí thư chi bộ kiêm nhiệm nên ít có thời gian cho công tác Đảng.

Tại buổi khảo sát, đại diện các ban tham mưu giúp việc Thành ủy TPHCM đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác tuyên giáo, kiểm tra, giám sát trong Đảng.

Đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM trao đổi các nội dung tại buổi khảo sát

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận những nỗ lực của Đảng ủy và các Chi bộ tại công ty trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời ghi nhận các kiến nghị của Đảng ủy công ty. Đồng chí giao Văn phòng Thành ủy và Đảng ủy Văn phòng Thành ủy TPHCM tiếp tục nghiên cứu, tham mưu giải quyết khó khăn, triển khai giải pháp hỗ trợ đơn vị.

Đồng chí yêu cầu Đảng ủy công ty tập trung lãnh đạo và phát huy vai trò nêu gương của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ tại vị trí công tác, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại doanh nghiệp, duy trì sinh hoạt chi bộ đúng quy định; nắm chắc tình hình đảng viên, tâm tư, tình cảm để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Cùng với đó, nắm chắc tình hình công nhân và kịp thời phản ánh với tổ chức Đảng, công đoàn để thông tin, phối hợp cùng lãnh đạo doanh nghiệp giải quyết kịp thời cho người lao động, giúp đảm bảo ổn định hoạt động của doanh nghiệp.

Theo đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, tổ chức Đảng, Công đoàn, đoàn Thanh niên trong doanh nghiệp là những cầu nối góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế và đảm bảo đời sống người lao động.

Đại diện các ban tham mưu giúp việc Thành ủy TPHCM trao đổi tại buổi khảo sát

Đồng chí đề nghị tổ chức Đảng, Công đoàn tiếp tục có các hoạt động chăm lo người lao động; kịp thời phản ánh, thông tin để phối hợp xử lý các tình huống xảy ra. Cùng với đó, có các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác tạo nguồn quần chúng ưu tú để phát triển Đảng, nhất là trong cán bộ công đoàn, công nhân sản xuất, thanh niên ưu tú.

Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam có 100% vốn nước ngoài, hiện có 40.756 công nhân lao động. Đảng bộ công ty có 10 Chi bộ trực thuộc với 247 đảng viên (trong đó, có 231 đảng viên chính thức, 16 đảng viên dự bị); Công đoàn công ty có 40.541 đoàn viên.

THÁI PHƯƠNG