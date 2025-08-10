Nghệ An: Voi rừng xuất hiện gần khu dân cư

Liên quan việc voi rừng xuất hiện gần khu dân cư tại bản Manh (xã Mường Chọng, tỉnh Nghệ An) vừa qua, ngày 10-8, ông Võ Minh Sơn, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, cho biết, con voi xuất hiện trong clip người dân địa phương đăng tải trên trang cá nhân, sau đó được chia sẻ, lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội từ vài ngày qua, là cá thể duy nhất còn lại trong khu vực.

Đây là con voi cái, sống đơn lẻ ở vùng rừng phòng hộ và đã khá cao tuổi. Qua quan sát, theo dõi, những năm qua, con voi này từng nhiều lần rời rừng, đi kiếm ăn gần khu dân cư như rẫy ngô, ruộng mía, vườn cây ăn quả của người dân. Tuy không có hành vi tấn công con người nhưng cũng gây ảnh hưởng đến sản xuất và tâm lý lo sợ đối với người dân địa phương.

Cũng theo ông Võ Minh Sơn, để hạn chế nguy cơ xung đột giữa voi và người, lực lượng kiểm lâm địa bàn phối hợp chính quyền địa phương xã Mường Chọng và người dân đã thực hiện các biện pháp xua đuổi an toàn; đồng thời tuyên truyền, nâng cao kiến thức cho người dân cách nhận diện dấu vết, tránh tiếp xúc voi và bảo vệ hoa màu.

Tỉnh Nghệ An là địa phương còn ghi nhận voi rừng sinh sống trong tự nhiên. Hiện quần thể voi hoang dã ở địa phương có khoảng 14 - 16 con, phân bố thành 5 đàn. Trong đó, có 3 đàn voi đơn lẻ, không có khả năng phát triển.

Ngoài 2 con voi rừng (mẹ và con) ở huyện Quỳ Châu (trước đây), còn có 1 con voi cái sinh sống ở những cánh rừng tại xã Bắc Sơn (huyện Quỳ Hợp trước đây) và 1 con voi cái ở xã Châu Khê (huyện Con Cuông trước đây).

Đàn voi khoảng 4 con ở trong Vườn Quốc gia Pù Mát, gần biên giới Việt - Lào những năm gần đây không còn được ghi nhận, rất có khả năng đã “di cư” sang Lào. Riêng đàn voi có số lượng lớn nhất với 8 đến 9 con hiện sinh sống ở vùng đệm Vườn Quốc gia Pù Mát, thường xuất hiện ở khu vực bản Cao Vều, xã Phúc Sơn (huyện Anh Sơn trước đây).

Những năm gần đây, do diện tích rừng, sinh cảnh bị thu hẹp và nguồn thức ăn khan hiếm, voi ngày càng có xu hướng di chuyển đến những khu vực gần dân cư, như: trang trại, nương rẫy, thậm chí còn thong dong đi trên đường. Điều này ghi nhận nhiều lần ở các xã trên địa bàn huyện Con Cuông và huyện Quỳ Châu (trước đây).

Trước khi quay về rừng, voi ở lại nhiều giờ, thậm chí qua đêm tại những khu vực chúng xuất hiện gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng sinh kế của người dân.

Điều giới chuyên môn lo lắng là voi trong các đàn sinh sống trên địa bàn các xã ở Nghệ An hầu hết đã trưởng thành, nhiều con ghi nhận có số tuổi đã cao và khó có khả năng sinh sản. Nếu không được bảo vệ, hỗ trợ phát triển sinh sôi, tương lai không xa, đàn voi rừng tự nhiên ở Nghệ An sẽ giảm dần số lượng và đứng trước nguy cơ biến mất.

