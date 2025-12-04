Đắk Lắk: Voi rừng tấn công voi nhà, phá hoa màu của người dân

2 cá thể voi hoang dã xuất hiện, tấn công voi nhà, phá nhiều diện tích hoa màu của người dân tại xã Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk).

Sáng 4-12, ông Mai Đức Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng (Trung tâm Bảo tồn voi), Sở NN-MT Đắk Lắk cho biết, đang có 2 cá thể voi hoang dã xuất hiện, tấn công voi nhà, phá nhiều diện tích hoa màu của người dân tại xã Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, qua theo dõi, lực lượng Trung tâm Bảo tồn voi phát hiện 2 cá thể voi hoang dã xuất hiện và tìm kiếm thức ăn tại lâm phần Trạm Kiểm lâm số 6 và Trạm Kiểm lâm số 12 thuộc Vườn quốc gia Yok Đôn và các tiểu khu 439, 460, 462 thuộc khu vực do Trung tâm Bảo tồn Voi quản lý.

Hai cá thể voi hoang dã đã phá 0,5 ha mì của 2 hộ dân tại buôn Ea Mar (xã Buôn Đôn) và tấn công làm bị thương một voi nhà do ông Y Tép Bu Đăm (xã Buôn Đôn) quản lý.

Voi rừng phá nát nhiều diện tích cây trồng của người dân

Để đảm bảo an toàn và chủ động phòng ngừa xung đột voi - người, Trung tâm Bảo tồn Voi kiến nghị các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn cảnh giác cao độ khi đi lại, sản xuất ở gần các khu vực rừng và rẫy giáp ranh các tiểu khu 439, 460, 462 (Trung tâm Bảo tồn Voi) và Trạm 6, trạm 12 (Vườn Quốc gia Yok Đôn); không ngủ đêm trong rừng hoặc chòi rẫy, đặc biệt tại những nơi đã ghi nhận voi xuất hiện vì voi có đặc tính đi kiếm ăn vào ban đêm.

Quản lý chặt chẽ voi nhà, hạn chế tuyệt đối việc đưa voi nhà vào khu vực rừng nơi voi hoang dã đang xuất hiện…

MAI CƯỜNG