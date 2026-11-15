Nghỉ việc trái luật không được nhận trợ cấp thôi việc

* Bạn đọc Cao Hoàng Ân (nhân viên bất động sản, ngụ phường Vườn Lài, TPHCM): Do có mâu thuẫn với quản lý, trong lúc nóng giận, tôi nghỉ làm việc ngang mà không làm đơn cũng không báo trước, vậy tôi có được nhận trợ cấp thôi việc không?

- Luật sư NGUYỄN HẢI NAM (Đoàn Luật sư TP Đồng Nai): Điều 40 Bộ luật Lao động 2019 quy định nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật: Không được trợ cấp thôi việc; phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước và phải hoàn cho người sử dụng lao động chi phí đào tạo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này. Việc bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với lý do như trên thì sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc.

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp nghỉ việc không báo trước đều là trái luật. Điều 35 Bộ luật Lao động 2019 quy định một số trường hợp được quyền nghỉ việc ngay mà không cần báo trước, chẳng hạn không được trả đủ lương hoặc bị người sử dụng lao động ngược đãi, quấy rối tình dục...

HỒNG ĐÀO