Lao động - An sinh

Giám sát việc thực hiện tăng lương tối thiểu vùng

SGGPO

Ngày 12-11, LĐLĐ TPHCM có công văn về việc tuyên truyền, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện mức lương tối thiểu theo Nghị định số 399/2026/NĐ-CP ngày 2-11-2026 của Chính phủ.

Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động vùng I là 5,7 triệu đồng/tháng (27.400 đồng/giờ) và vùng II là 5,08 triệu đồng/tháng (24.400 đồng/giờ).

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LĐLĐ TPHCM yêu cầu các cấp Công đoàn giám sát việc thực hiện tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1-1-2026. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Các Công đoàn cơ sở phổ biến mức lương mới và thời điểm áp dụng cho đoàn viên, người lao động; tham gia góp ý phương án điều chỉnh và giám sát việc công khai thang lương, bảng lương, định mức lao động tại nơi làm việc. Trước ngày 1-1-2027, người sử dụng lao động rà soát hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, thang lương, bảng lương, định mức lao động và quy chế trả lương.

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Công đoàn cơ sở đối chiếu bảng kê trả lương tháng 1-2027 với mức lương tối thiểu áp dụng. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Cạnh đó, Công đoàn cơ sở đối chiếu bảng kê trả lương tháng 1-2027 với mức lương tối thiểu áp dụng. Khi phát hiện trả thiếu hoặc áp dụng sai vùng, kiến nghị bằng văn bản để người sử dụng lao động điều chỉnh và trả đủ phần chênh lệch từ thời điểm phải áp dụng. Theo dõi kết quả khắc phục, kịp thời báo cáo đầu mối quản lý trực tiếp để hỗ trợ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Các cấp Công đoàn báo cáo kết quả rà soát chậm nhất ngày 25-12-2026 và kết quả thực hiện sau kỳ lương tháng 1-2027 chậm nhất ngày 22-2-2027.

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HỒNG ĐÀO

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