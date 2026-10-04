Ngoại tình đồng giới - lưới thưa dễ lọt

Trên các diễn đàn mạng xã hội, không hiếm gặp những dòng chia sẻ thảng thốt của người vợ phát hiện chồng có quan hệ tình ái với một “tu mi nam tử”. Ngược lại, cũng có trường hợp người vợ ngoại tình với một bóng hồng. Thậm chí, có cặp đôi âm thầm lập “phòng nhì”, tổ chức cuộc sống chung, ăn chung, ra mắt cha mẹ, cùng đầu tư kinh doanh…

Chị Hồng T. (ngụ phường Khánh Hội, TPHCM) bộc bạch, chị là nạn nhân của việc chồng lén lút ngoại tình với một chàng trai trẻ quen qua mạng.

Theo chị, ngoại tình đồng giới cũng “sát thương” không kém việc chồng cặp kè với phụ nữ khác, cũng có nguy cơ lây nhiễm bệnh qua đường tình dục, nguy cơ tài sản bị lấy đi cho bồ; với những gia đình đã có con, cú sốc khi phát giác còn đè nặng lên con cái.

Việc chồng có bạn trai là nguyên nhân chính khiến chị nộp đơn ly hôn. Nhưng ở tòa, để giữ thể diện cho chồng, chị chỉ trình bày lý do là không hòa hợp về lối sống.

Khi người vợ, người chồng có mối quan hệ đồng giới ngoài luồng, thậm chí đã thừa nhận mối quan hệ đó, thì họ có vi phạm pháp luật không, có bị xử phạt như trường hợp ngoại tình với người khác giới không?

ThS-luật sư Đậu Thị Quyên, Giám đốc Công ty luật SOLA, cho rằng, pháp luật hiện hành còn khoảng trống về vấn đề này, dù chế tài đối với hành vi vi phạm chế độ một vợ, một chồng vừa được tăng lên theo Nghị định số 109/2026/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 18-5-2026).

Tuy nhiên, vướng mắc cơ bản không nằm ở mức xử phạt vi phạm hành chính hay hình sự mà ở đối tượng bị xử phạt. Quan hệ bất chính giữa hai người cùng giới dễ dàng “lọt lưới”.

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 không cấm nhưng cũng không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính (khoản 2 Điều 8), nên khả năng người chồng, người vợ kết hôn với người thứ ba cùng giới đã bị loại trừ về mặt pháp lý.

Trong khi đó, khoản 7 Điều 3 luật này định nghĩa: “Chung sống như vợ chồng là việc nam, nữ tổ chức cuộc sống chung và coi nhau là vợ chồng”.

Tuy nhiên, khi quy định các hành vi bị cấm, điểm c khoản 2 Điều 5 của luật lại không dùng cụm từ “nam, nữ” mà dùng cụm từ “người khác”: “Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ”.

Vì vậy, theo luật sư Quyên, vẫn có cơ sở để vận dụng quy định này khi “người thứ ba” cùng giới tính với người chồng, người vợ vi phạm, dù việc áp dụng trên thực tế chưa có hướng dẫn thống nhất.

“Khi nhận thấy vợ/chồng có quan hệ lập lờ với bạn tình đồng giới, chúng ta vẫn có quyền thu thập chứng cứ, trình báo cơ quan chức năng để làm rõ bản chất mối quan hệ, xác định có vi phạm chế độ một vợ, một chồng hay không và đề nghị xử lý nếu có vi phạm.

Dù ngoại tình với người khác giới hay cùng giới, hành vi này đều vi phạm nghĩa vụ chung thủy mà vợ chồng phải thực hiện theo khoản 1 Điều 19 Luật Hôn nhân và gia đình; đồng thời gây tổn thương sâu sắc, dai dẳng cho người phối ngẫu và con cái.

Ngay cả khi chưa bị xử phạt, sự không chung thủy vẫn cần được xác định là lỗi của bên vi phạm. Yếu tố lỗi là cơ sở quan trọng để tòa án cân nhắc khi giải quyết yêu cầu ly hôn, tranh chấp quyền nuôi con hay chia tài sản chung (điểm d khoản 2 Điều 59)”, luật sư Đậu Thị Quyên chia sẻ.

Anh Huỳnh Minh Thảo, nhà hoạt động vì quyền của cộng đồng LGBTQ+ (người đồng tính, song tính, chuyển giới…), cho rằng, dù đa dạng tính dục cần được tôn trọng và ai cũng có những góc khuất, người trưởng thành cần có trách nhiệm với lựa chọn của mình, có lối sống lành mạnh, có trách nhiệm với người phối ngẫu, với gia đình và trước pháp luật.

Mỗi người kết hôn trên cơ sở tình yêu, sự tự nguyện, không vì áp lực gia đình hay định kiến xã hội mà khoác lên vỏ bọc hôn nhân. Khi đã lập gia đình thì sống thủy chung, hết lòng với nhau; nếu đã nỗ lực vun đắp mà không tìm thấy hạnh phúc thì nên dũng cảm kết thúc mối quan hệ bằng thủ tục ly hôn.

Đấy chính là sự tử tế tối thiểu dành cho người bạn đời nếu nhận ra mình không còn phù hợp. Lén lút ngoại tình không chỉ dẫn đến nguy cơ bị pháp luật xử lý mà còn gieo nỗi đau cho chính mình, cho người thân và có thể là ngòi nổ cho những thảm kịch khó lường.

TRỌNG NGÂN