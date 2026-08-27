Phát miễn phí 6.000 vé xem Miss World 2026 tại Nha Trang

Ban tổ chức Miss World 2026 phát miễn phí 6.000 vé để người dân, du khách tham dự hai sự kiện của cuộc thi tại Nha Trang (Khánh Hòa).

Các thí sinh Hoa hậu thế giới 2026 cùng Ban tổ chức cuộc thi tham dự Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Khánh Hòa lần thứ I năm 2026

Vé được phát từ 14 giờ ngày 27-8 đến khi hết số lượng, tại Văn phòng hỗ trợ khách du lịch (đối diện số 52 Trần Phú) và cơ sở 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 6 Mê Linh), cùng ở phường Nha Trang.

Hai sự kiện gồm chương trình “Dances of the World - Hello Vietnam, Hello World” tối 2-9 và đêm chung kết Miss World 2026 tối 5-9. Vé miễn phí dưới dạng vòng đeo tay, dành cho khán giả đứng tại khu vực fanzone.

Người nhận vé cần mang căn cước công dân, VNeID hoặc giấy tờ tùy thân để ban tổ chức kiểm soát số lượng vé cấp.

Miss World 2026 quy tụ 111 thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ. Đây là lần đầu Việt Nam đăng cai cuộc thi, trong đó Khánh Hòa tổ chức các vòng thi quan trọng từ ngày 20-8 đến 5-9.

TIẾN THẮNG