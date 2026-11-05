Phường Bình Phú tuyên dương điển hình "Dân vận khéo"

Tại buổi lễ, 28 tập thể và 15 cá nhân đã được tuyên dương điển hình “Dân vận khéo”; 18 cá nhân được tuyên dương điển hình “Người tốt, việc tốt”; 44 cơ quan, đơn vị đăng ký 65 mô hình, công trình "Dân vận khéo".
Tại buổi lễ, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú tiếp tục phát động thi đua “Dân vận khéo” năm 2027 với chủ đề “Dân vận khéo - Thực hành theo lời Bác, vì sự hài lòng của nhân dân”.
Trọng tâm đợt thi đua là triển khai các mô hình, công trình hướng về cơ sở, giải quyết việc mới, việc khó; lấy sự đồng thuận, hài lòng của nhân dân làm thước đo. Trong đó, chú trọng các cuộc vận động hiến đất mở rộng hẻm, xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp, “Thành phố muôn sắc hoa”, đảm bảo trật tự lòng lề đường, phòng chống ma túy…