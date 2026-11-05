Phường Bình Phú tuyên dương điển hình "Dân vận khéo"

Ngày 5-11, Đảng ủy phường Bình Phú (TPHCM) tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và tuyên dương điển hình “Dân vận khéo" năm 2026.

Tại buổi lễ, 28 tập thể và 15 cá nhân đã được tuyên dương điển hình “Dân vận khéo”; 18 cá nhân được tuyên dương điển hình “Người tốt, việc tốt”; 44 cơ quan, đơn vị đăng ký 65 mô hình, công trình "Dân vận khéo".

Bí thư Đảng ủy phường Bình Phú Phạm Hồng Minh (bìa phải) trao giấy khen cho điển hình "Dân vận khéo" cho Ủy ban MTTQVN phường. Ảnh: LÊ THOA

Tại buổi lễ, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú tiếp tục phát động thi đua “Dân vận khéo” năm 2027 với chủ đề “Dân vận khéo - Thực hành theo lời Bác, vì sự hài lòng của nhân dân”.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường đăng ký công trình "Dân vận khéo" năm 2027. Ảnh: LÊ THOA

Trọng tâm đợt thi đua là triển khai các mô hình, công trình hướng về cơ sở, giải quyết việc mới, việc khó; lấy sự đồng thuận, hài lòng của nhân dân làm thước đo. Trong đó, chú trọng các cuộc vận động hiến đất mở rộng hẻm, xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp, “Thành phố muôn sắc hoa”, đảm bảo trật tự lòng lề đường, phòng chống ma túy…

LÊ THOA