Nhiều hoạt động an sinh hưởng ứng “Tháng cùng Phụ nữ hành động”

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), Hội Phụ nữ của nhiều xã phường đồng loạt tổ chức họp mặt kỷ niệm, phát động chương trình “Tháng cùng Phụ nữ hành động năm 2026" và triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho hội viên khó khăn.

Tại xã Long Sơn, Hội LHPN xã Chương trình trao 99 phần quà tri ân các thế hệ cán bộ Hội, chi hội trưởng, chi hội phó, tổ trưởng phụ nữ với tổng số tiền gần 30 triệu đồng và tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Bà Mai Ngọc Oanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Sơn trao quà cho Hội LHPN xã

Dịp này, Hội LHPN xã phát động phong trào “Phụ nữ TPHCM đoàn kết, nhân văn, bản lĩnh, sáng tạo, trách nhiệm”, hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” giai đoạn 2026-2031.

Tại lễ phát động, bà Mai Ngọc Oanh - Chủ tịch Hội LHPN xã Long Sơn đề nghị các chi hội tiếp tục cụ thể hóa các phong trào bằng những hoạt động thiết thực; quan tâm hỗ trợ phụ nữ yếu thế, tạo điều kiện để hội viên học tập, nâng cao kỹ năng, ứng dụng công nghệ số, khởi nghiệp và phát triển kinh tế…

Xã Long Sơn tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực

* Chiều cùng ngày, tại phường Tam Thắng, Hội LHPN phường cũng tổ chức họp mặt, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo hội viên có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em mồ côi.

Hội LHPN xã kết nối mạnh thường quân đỡ đầu cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt

Trong chương trình, Hội LHPN phường đã vận động 9 doanh nghiệp ủng hộ gần 130 triệu đồng cho Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, đồng thời kết nối 10 nhà hảo tâm trực tiếp nhận đỡ đầu 10 trẻ em, nâng tổng số trẻ được đỡ đầu là 16 em. Dịp này, Hội còn trao tặng 25 phần quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng.

Chương trình trao quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Để hỗ trợ chị em nâng cao kỹ năng số, tiếp cận các tiện ích công nghệ, phường Tam Thắng còn phát động phong trào “Phụ nữ làm chủ công nghệ số”. Theo đó, các chi hội mời cán bộ phường trực tiếp đến các khu phố tập huấn, hướng dẫn hội viên sử dụng các nền tảng số, tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNeID và nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.

Bà Dương Thị Diệu, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường đến khu phố tập huấn công nghệ số cho chị em phụ nữ phường Tam Thắng

Để hỗ trợ chị em nâng cao kỹ năng số, tiếp cận các tiện ích công nghệ, phường Tam Thắng còn phát động phong trào “Phụ nữ làm chủ công nghệ số”. Theo đó, các chi hội mời cán bộ phường trực tiếp đến các khu phố tập huấn, hướng dẫn hội viên sử dụng các nền tảng số, tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNeID và nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh các hoạt động chăm lo cho các hội viên khó khăn trên địa bàn, Trường THCS Võ Trường Toản (phường tam Thắng) còn tổ chức các chương trình trình diễn thời trang tái chế với chủ đề “Nét xanh tôn vinh phái đẹp” do các em thuộc Câu lạc bộ Mỹ thuật của trường thực hiện. Các em học sinh trình diễn thời trang giấy Từ những vật liệu đã qua sử dụng như bìa carton, giấy báo cũ, bao bì ni-lông, các em học sinh sáng tạo nên nhiều bộ trang phục độc đáo, giàu tính thẩm mỹ.

* Tại phường Tam Long, lễ kỷ niệm có hơn 150 đại biểu tham dự.

Chương trình trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên, phụ nữ khó khăn

Hưởng ứng chương trình “Tháng cùng Phụ nữ hành động năm 2026", Hội LHPN phường trao 17 thẻ bảo hiểm y tế trị giá hơn 23,2 triệu đồng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ sinh kế cho 4 hộ phụ nữ với tổng kinh phí 20 triệu đồng; trao 7,1 triệu đồng kinh phí chương trình “Mẹ đỡ đầu” cho 7 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được trao hỗ trợ chương trình "Mẹ đỡ đầu"

* Tại xã Hồ Tràm, trong lễ phát động “Tháng cùng phụ nữ hành động” năm 2026, Hội LHPN xã đăng ký thực hiện 6 công trình, phần việc an sinh xã hội với tổng trị giá 72 triệu đồng. Các hoạt động tập trung hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo trẻ mồ côi và tạo điều kiện để phụ nữ yếu thế ổn định cuộc sống

Xã Hồ Tràm phát động “Tháng cùng phụ nữ hành động” năm 2026

Cụ thể, Hội trao tặng 10 xe đạp cho học sinh khó khăn; tiếp tục nhận đỡ đầu 34 trẻ mồ côi với mức hỗ trợ từ 1-1,5 triệu đồng/trẻ/tháng; phối hợp Đồn Biên phòng Phước Thuận triển khai chương trình “Nâng bước em đến trường”, trao 18 triệu đồng cho 3 học sinh. Hội cũng hỗ trợ đột xuất 2 hội viên mắc bệnh hiểm nghèo và trao máy may công nghiệp trị giá 5 triệu đồng giúp hội viên nghèo phát triển sinh kế.

Với 13 chi hội phụ nữ của các ấp cũng đăng ký thực hiện các mô hình về bảo vệ môi trường, an sinh xã hội và ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số.

KHÁNH CHI