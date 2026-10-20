Sức sống cơ sở

Tăng cường nhắc nhở học sinh không được sử dụng xe đạp điện "độ, chế"

SGGPO

Công an phường Phước Thắng (TPHCM) tăng cường kiểm tra phương tiện của học sinh, đồng thời cảnh báo nguy cơ mất an toàn giao thông từ việc "độ, chế" xe đạp điện để chạy tốc độ cao.

Tuần qua, Công an phường Phước Thắng đồng loạt thực hiện kiểm tra các bãi giữ xe của trường THPT và những điểm trông giữ xe của các hộ dân xung quanh. Trước đó, các hộ trông giữ xe đã ký cam kết không nhận giữ xe trên 50 phân khối của học sinh.

Việc kiểm tra của Công an phường được thực hiện định kỳ và đột xuất nhằm phát hiện, ngăn chặn học sinh điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, đủ điều kiện; kết hợp giáo dục pháp luật giao thông trong nhà trường.

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Công an phường Phước Thắng kiểm tra xe máy học sinh trong trường học.

Người điều khiển xe đạp điện "độ, chế" có thể khó khăn khi xử lý tình huống đột ngột, hành vi này còn có thể gây nguy hiểm cho học sinh và những người cùng tham gia giao thông.

Thời gian tới, Công an phường Phước Thắng tiếp tục duy trì kiểm tra thường xuyên, kết hợp tuyên truyền pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh.

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NGUYỄN NAM

Từ khóa

Công an phường Phước Thắng Điểm trông giữ xe Xe đạp điện Truy cứu trách nhiệm hình sự

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