Nhiều hoạt động an sinh nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

Sáng 20-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Bình Tân (TPHCM) phát động chương trình “Tháng cùng Phụ nữ hành động” năm 2026. Tham dự chương trình có đồng chí Trịnh Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM.

Tại chương trình, Hội LHPN phường đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, như: trao 100 suất quà (500.000 đồng/suất), trao 45 suất học bổng cho con hội viên phụ nữ (trị giá 67,5 triệu đồng), 30 thẻ BHYT, khui heo đất tiết kiệm (quyên góp được 50 triệu đồng)

Hội LHPN phường Bình Tân phát động nhiều công trình trong “Tháng cùng Phụ nữ hành động”. Ảnh: LÊ THOA

Dịp này, hội cũng phát động thực hiện các mô hình điểm: chi hội phụ nữ số; tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho 200 lượt phụ nữ và người cao tuổi; tổ chức các chương trình “Lắng nghe phụ nữ nói” tại 45 Chi hội phụ nữ khu phố và ra mắt Câu lạc bộ Cán bộ nữ và Câu lạc bộ Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Quang Hưng phát biểu tại chương trình. Ảnh: LÊ THOA

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Quang Hưng ghi nhận, thời gian qua Hội Phụ nữ phường đã triển khai nhiều chương trình an sinh đạt kết quả tích cực, nhất là tạo điều kiện để chị em nâng cao trình độ, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, hướng tới xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM Trịnh Thị Thanh và Bí thư Đảng ủy phường Bình Tân Phạm Thị Ngọc Diệu trao quà cho hội viên. Ảnh: LÊ THOA

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng cũng đề nghị Hội Phụ nữ của phường cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

LÊ THOA