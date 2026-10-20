Côn Đảo gây quỹ chăm lo người nghèo, hỗ trợ tuyến đầu Tổ quốc

Chiều 20-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo (TPHCM) tổ chức chương trình phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của hai nguồn quỹ trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia trong cộng đồng.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp gây quỹ.

Quỹ “Vì người nghèo” là nguồn lực quan trọng để hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giúp người dân có thêm điều kiện từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” là sự kết nối những tấm lòng, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Côn Đảo, tiếp thêm nguồn lực, động viên cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu biển đảo vững vàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Các cá nhân, doanh nghiệp đóng góp tại chương trình.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo, ông Nguyễn Văn Dũng kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, tích cực tham gia đóng góp trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với điều kiện thực tế.

Các đơn vị ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo".

Ngay tại chương trình, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đã đóng góp số tiền 41,8 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” và gần 40 triệu đồng vào Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và những đóng góp thiết thực của các tập thể, cá nhân đối với công tác chăm lo an sinh xã hội tại địa phương và các hoạt động hướng về biển đảo, tuyến đầu Tổ quốc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo trao 100 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà đại đoàn kết.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo trao 100 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà đại đoàn kết cho một hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu dân cư số 2.

MẠNH CƯỜNG - KHÁNH CHI