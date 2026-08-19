Nhiều nhà thuốc bị xử phạt

Sở Y tế TPHCM xử phạt nhiều nhà thuốc do bán thuốc kê đơn không có đơn, vi phạm quy định bảo quản thuốc và các quy định về hoạt động nhà thuốc.

Nhà thuốc An Khang 11609 (101 Vườn Chuối, phường Bàn Cờ) bị xử phạt 68 triệu đồng

Cụ thể, xử phạt Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm An Khang Pharma - Nhà thuốc An Khang 11609 (101 Vườn Chuối, phường Bàn Cờ) 68 triệu đồng. Lý do cơ sở bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc; không có kho bảo quản đối với cơ sở bán lẻ thuốc có đăng ký kho bảo quản hoặc bảo quản không đúng điều kiện ghi trên nhãn hoặc không tuân thủ các quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc…

Sở Y tế TPHCM cũng xử phạt hộ kinh doanh Nhà thuốc tây My Châu 9 (1A Đường số 5F, phường Bình Hưng Hòa) 32,5 triệu đồng; Hộ kinh doanh Nhà thuốc Phương Nhi (Thửa đất số 189, tờ bản đồ số 5, Đường DT 747, Tổ 2, Khu phố 4, phường Tân Uyên) 4,75 triệu đồng; Hộ kinh doanh Nhà thuốc Hữu Kiên (242/4 Bà Hom, phường Phú Lâm) 15 triệu. Lý do các cơ sở này bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc.

Xử phạt Hộ kinh doanh Nhà thuốc Hồng Nhung 2 (Số 11 đường Bùi Hữu Nghĩa, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa); Nhà thuốc tây Minh Tâm (số 277 Phan Đình Phùng, phường Cầu Kiệu); Hộ kinh doanh Nhà thuốc Thảo Vi (số 378 Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp); Hộ kinh doanh Nhà thuốc Thư Thơ (49B đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố Hưng Phước, phường Thuận An); Hộ kinh doanh Nhà thuốc An Đức 2 (Ô 79 – 81 – 83, số 74 đường DA7, KDC Việt Sing, khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao); Hộ kinh doanh Nhà thuốc Ngọc Diệp (số 159 Lê Văn Thọ, phường Thông Tây Hội); Hộ kinh doanh Nhà thuốc tây Khánh Phương 1 (123 Đặng Thùy Trâm, phường Bình Lợi Trung) mỗi cơ sở 4 triệu đồng.

Xử phạt Hộ kinh doanh Nhà thuốc Anh Tuấn (Số 105 – 107 Nguyễn Văn Khối, phường Thông Tây Hội) và hộ kinh doanh Lê Khánh (296 Phan Đình Phùng, phường Cầu Kiệu) mỗi cơ sở 4,75 triệu đồng.

Lý do các cơ sở này người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định pháp luật; Không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ bằng một trong các hình thức theo quy định của pháp luật

Sở Y tế TPHCM cũng có quyết định xử phạt Công ty TNHH Muse Medical (242G-244-246 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa) 140 triệu; buộc thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm và buộc nộp lại số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Lý do, các thông tin, tiếp thị, tư vấn, ghi nhãn, hướng dẫn sử dụng thực phẩm, mỹ phẩm và các sản phẩm khác không phải là thuốc có tác dụng để phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán, điều trị, giảm nhẹ bệnh, điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể người khiến người tiêu dùng hiểu nhầm các sản phẩm đó là thuốc, trừ thiết bị y tế; kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt. Xử phạt Công ty cổ phần Marico South East Asia (Số 3, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An) 110 triệu; buộc thu hồi và tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm đối với sản phẩm Nước rửa tay bảo vệ da sạch tay làm bếp Botanika - Chai 500g, trên nhãn ghi: Số lô 706, hạn sử dụng: 10/10/2028 và sản phẩm mỹ phẩm Sữa tắm nước hoa Xmen for boss Intense - Chai 180g, trên nhãn ghi: Số lô: D46, hạn sử dụng: 30/7/2028… Lý do kê khai không đúng các nội dung trong phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm; sản xuất mỹ phẩm có công thức không đúng như hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm (sản phẩm Nước rửa tay bảo vệ da sạch tay làm bếp Botanika - Chai 500g, trên nhãn ghi: Số lô 706, hạn sử dụng: 10/10/2028 và sản phẩm mỹ phẩm Sữa tắm nước hoa Xmen for boss Intense - Chai 180g, trên nhãn ghi: Số lô: D46, hạn sử dụng: 30/7/2028)

THÀNH AN