TPHCM: Nhiều công ty dược, mỹ phẩm và nhà thuốc bị xử phạt

Cụ thể, xử phạt Công ty TNHH sản xuất và thương mại mỹ phẩm Đăng Dương (59 Đường số 1B, khu phố 8, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) 70 triệu đồng; buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm đối với lô sản phẩm và buộc nộp lại số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Sở Y tế TPHCM cấp. Lý do, công ty sản xuất mỹ phẩm có công thức không đúng như hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm .

Xử phạt Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Thương mại Dịch vụ Cẩm Tú Darling (312/32 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân) 70 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm do Sở Y tế TPHCM cấp trong thời hạn 2 tháng; Buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm vi phạm vì công ty sản xuất mỹ phẩm có thành phần chất cấm sử dụng trong mỹ phẩm hoặc vượt quá giới hạn cho phép đối với chất có quy định giới hạn nồng độ, hàm lượng sử dụng theo quy định của pháp luật.

Xử phạt Công ty TNHH Y tế Toàn Phúc (47/56 Lạc Long Quân, phường 1, quận 11) 150 triệu đồng; buộc tiêu hủy thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Lý do hành nghề dược mà không có chứng chỉ hành nghề dược; mua, bán thuốc không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ các thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Xử phạt Công ty cổ phần mỹ phẩm Long Phụng Khang (274/14 Quốc lộ 1K, khu phố 1, phường Linh Xuân, TP Thủ Đức) 125 triệu đồng; Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nguyễn Quách (25 Đường 4C, khu phố 4, phường An Lạc A, quận Bình Tân) 80 triệu đồng; Công ty TNHH Sản xuất Thương mại mỹ phẩm Hải Dương (38/13 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú) 80 triệu đồng; Công Ty TNHH MTV TM VÀ XNK Kỳ Phong (45 Cửu Long, Phường 2, quận Tân Bình) 100 triệu đồng.

Các công ty này đều bị Thanh tra Sở Y tế buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm vi phạm; buộc nộp lại số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Sở Y tế TPHCM cấp; buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo vi phạm. Lý do, công ty sản xuất mỹ phẩm có công thức không đúng như hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm; quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.

Thanh tra Sở Y tế TPHCM cũng xử phạt bà L. Th. Th. H. – Nhà thuốc Hoàng Diễm (396 TH13, tổ 8A, Khu phố 7, phường Hiệp Thành, quận 12) và ông V. Đ. Tr. – Nhà thuốc Hoàng Diễm 3 (449 Lê Thị Riêng, Tổ 1, khu phố 6, phường Thới An, quận 12) mỗi cá nhân 24,8 triệu đồng; buộc tiêu hủy thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Lý do, người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược; bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Xử phạt cá nhân Kh. K. Nh. (552/5C Vườn Lài, tổ 36, khu phố 2, phường An Phú Đông, quận 12); bà Tr. H. Ng. – Nhà thuốc Tây Hồng Ngân (159 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9, quận Tân Bình) mỗi cá nhân 4 triệu đồng vì người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược. Xử phạt ông V. Đ. H. (67 Thuận Kiều, phường 12, quận 5) 17,5 triệu đồng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược trong thời gian 4,5 tháng và buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc không có giấy đăng ký lưu hành. Lý do bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc; mua, bán thuốc không có giấy đăng ký lưu hành. Xử phạt bà Ng. Th. Th. Th.– Nhà thuốc Ngọc Can (76/6E TTN08, khu phố 18, phường Tân Thới Nhất, quận 12) 32,5 triệu đồng vì hành nghề dược mà không có chứng chỉ hành nghề dược; mua, bán thuốc không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

THÀNH SƠN