Bệnh viện Thẩm mỹ Khơ Thị và nhiều nhà thuốc bị xử phạt

Ngày 5-5, Sở Y tế TPHCM cho biết đã ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Trong đó, Bệnh viện Thẩm mỹ Khơ Thị (222-224 Trần Hưng Đạo, Khu phố 10, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) bị xử phạt 95 triệu đồng và buộc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm vi phạm.

Theo Sở Y tế, cơ sở này kinh doanh mỹ phẩm có hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) không đầy đủ theo quy định đối với các sản phẩm: a3 Athree Cosmetic Niacinamide Peptide Cream; a3 Athree Cosmetic Amelie Essence.

Ngoài ra, đơn vị này còn thay đổi nội dung đã công bố sản phẩm mỹ phẩm khi chưa được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền bằng văn bản. Cơ sở cũng vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa, khi một số sản phẩm không ghi đầy đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc theo quy định.

Sở Y tế TPHCM cũng xử phạt nhiều nhà thuốc trên địa bàn, gồm: Nhà thuốc Hữu Nghị 5 (số 6 Phạm Nhữ Tăng, phường Chánh Hưng) 17,5 triệu đồng; xử phạt Nhà thuốc Thái Minh (số 168 Tôn Thất Thuyết, phường Khánh Hội) 32,5 triệu đồng; xử phạt Nhà thuốc Ngọc Minh (số 11/1A Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh) 49 triệu đồng.

Các nhà thuốc trên được xác định có hành vi bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc, đồng thời vi phạm một hoặc nhiều lỗi như: người chịu trách nhiệm chuyên môn vắng mặt khi cơ sở hoạt động; kinh doanh thuốc đã có thông báo thu hồi, hết hạn sử dụng; hoặc thuốc không có giấy phép nhập khẩu, không có số đăng ký lưu hành theo quy định.

Riêng nhà thuốc Nhà thuốc Ngọc Minh còn bị đình chỉ hoạt động 2 tháng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược của một cá nhân và buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc Bisoprolol Viatris 5 mg (90 viên/hộp) số lô 8185352, HSD: 05/2026 không có số đăng ký lưu hành.

THÀNH SƠN

Sở Y tế TPHCM Bệnh viện Thẩm mỹ Khơ Thị Nhà thuốc Hữu Nghị 5 Nhà thuốc Thái Minh Nhà thuốc Ngọc Minh

