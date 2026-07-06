Nhiều nhà thuốc bị xử phạt vì bán thuốc không kê đơn

Ngày 6-7, Sở Y tế TPHCM cho biết, vừa có quyết định xử phạt nhiều nhà thuốc vì bán thuốc không kê đơn.

Cụ thể, xử phạt Nhà thuốc Pharmacity số 1771 (25 Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Hòa) 30 triệu đồng; xử phạt Nhà thuốc tây Phú Châu (30/26 Lâm Văn Bền, phường Tân Hưng) 17,5 triệu đồng và Nhà thuốc tây Hải Châu (Số 261 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình) 39,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TPHCM cũng có quyết định xử phạt Nhà thuốc Mỹ Châu 6 (251 Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa, TPHCM) 19 triệu đồng; Nhà thuốc Hiếu Nghĩa Pharma (25 Đường số 65, phường Tân Hưng) 22,5 triệu đồng.

Lý do vi phạm các lỗi như: người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp luật; không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ đối với thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không có kho bảo quản đối với cơ sở bán lẻ thuốc có đăng ký kho bảo quản hoặc bảo quản không đúng điều kiện ghi trên nhãn hoặc không tuân thủ các quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (không duy trì điều kiện bảo quản thuốc đáp ứng yêu cầu bảo quản ghi trên nhãn)...

Trước đó, Sở Y tế TPHCM cũng đã có quyết định xử phạt ông Phạm Thanh Thiện (324/8 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng) 42 triệu đồng, buộc thu lại số lợi bất hợp pháp. Lý do, ông Phạm Thanh Thiện hoạt động khám chữa bệnh khi chưa được cấp giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh. Xử phạt Công ty cổ phần Tập đoàn Hamier Trung tâm Thẩm mỹ LG Clinic Việt Nam (200-200B-200C Lê Lai, phường Bến Thành) 86 triệu đồng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở 1 tháng. Cũng tại cơ sở này, Sở Y tế có quyết định xử phạt ông Nguyễn Hữu Tính 15 triệu đồng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp) cấp ngày 29-10-2021 thời hạn 3 tháng vì thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, can thiệp có xâm nhập cơ thể mà không được sự đồng ý bằng văn bản của người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh.

THÀNH AN