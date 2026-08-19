Tôi có thấy

Nơi đậu xe trên đèo trở thành điểm đổ chất thải

SGGP

Tuyến đường nối Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) qua đèo Sacom với đường cao tốc Liên Khương - Prenn là cửa ngõ ra vào đô thị Đà Lạt và các điểm tham quan, nghỉ dưỡng nổi tiếng tại đây. Trên cung đường đèo dài hơn 7km, cơ quan chức năng bố trí bãi đậu xe rộng hơn 1.000m2 để người đi đường đậu xe trong tình huống khẩn cấp hoặc dừng chân ngắm cảnh.

Nơi đậu xe trên đèo trở thành điểm đổ chất thải

Tuy nhiên, thời gian gần đây, khu vực bãi đậu xe bị biến thành nơi đổ chất thải xây dựng, vật liệu từ các công trình khác (ảnh). Xuyên suốt tuyến đường đặt biển báo cấm dừng, đậu xe, việc bãi đậu xe

duy nhất lại bị biến thành nơi tập kết chất thải sẽ gây ra những bất tiện đối với khách du lịch và người đi đường, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp.

ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

Bãi đậu xe Biến thành Chất thải Đậu xe Biển báo Bất tiện Tập kết Người đi đường Xuyên suốt Thời gian gần đây

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn