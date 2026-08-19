Nơi đậu xe trên đèo trở thành điểm đổ chất thải

Tuyến đường nối Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) qua đèo Sacom với đường cao tốc Liên Khương - Prenn là cửa ngõ ra vào đô thị Đà Lạt và các điểm tham quan, nghỉ dưỡng nổi tiếng tại đây. Trên cung đường đèo dài hơn 7km, cơ quan chức năng bố trí bãi đậu xe rộng hơn 1.000m 2 để người đi đường đậu xe trong tình huống khẩn cấp hoặc dừng chân ngắm cảnh.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, khu vực bãi đậu xe bị biến thành nơi đổ chất thải xây dựng, vật liệu từ các công trình khác (ảnh). Xuyên suốt tuyến đường đặt biển báo cấm dừng, đậu xe, việc bãi đậu xe

duy nhất lại bị biến thành nơi tập kết chất thải sẽ gây ra những bất tiện đối với khách du lịch và người đi đường, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp.

ĐOÀN KIÊN