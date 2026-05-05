Xóa quảng cáo sai quy định

Phường Tam Thắng vừa ra quân triển khai hoạt động xóa các quảng cáo sai quy định trên địa bàn. Các lực lượng gồm đoàn viên thanh niên, công an, phụ nữ, cựu chiến binh... đã tiến hành bóc gỡ, xóa bỏ quảng cáo sai quy định (tờ rơi, rao vặt dán hoặc sơn trên gốc cây, bờ tường, cột điện, trụ đèn tín hiệu giao thông...) tại nhiều tuyến đường, khu dân cư.

Các lực lượng cũng tiến hành kiểm tra, xử lý các bảng hiệu lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây mất mỹ quan và ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra, phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định về quảng cáo; không dán, vẽ, treo các nội dung sai quy định, cùng tham gia giữ gìn cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp.

NGUYỄN NAM