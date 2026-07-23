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Xe ba gác chở hàng cồng kềnh

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Trên đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận), thường xuất hiện xe ba gác máy chở hàng hóa cồng kềnh. Tình trạng này khiến người đi đường lo ngại vì chỉ cần phanh gấp hoặc va chạm, hàng hóa từ xe ba gác có thể rơi xuống đường gây tai nạn.

Xe ba gác chở hàng cồng kềnh trên đường Nguyễn Văn Quá
Xe ba gác chở hàng cồng kềnh trên đường Nguyễn Văn Quá

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM đã tăng cường kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp chở hàng cồng kềnh, không bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, vẫn còn một số người điều khiển phương tiện vì sự tiện lợi mà bất chấp quy định.

NGUYỄN TÂN

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Công an TPHCM Cồng kềnh Người điều khiển xe Tiện lợi Cảnh sát Giao thông Bất chấp Bảo đảm Lực lượng Tăng cường

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