Cảnh chưa đẹp trên núi Bà Đen

Đại diện Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen cho biết đã phối hợp với địa phương tổ chức thu gom rác; đồng thời lắp bảng “cấm đổ rác” dọc tuyến đường leo núi, tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở người dân, du khách bỏ rác đúng nơi quy định.
Dọc tuyến đường leo lên núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh), nhiều du khách, người leo núi vứt rác tùy tiện. Trên đường mòn, trong các khe núi, quanh các gốc cây lớn xuất hiện rác thải đủ loại: chai nhựa, bao bì, hộp xốp, thức ăn thừa, vỏ lon… Rác đổ thành đống, gây phản cảm, mất mỹ quan (ảnh).
Đại diện Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen cho biết đã phối hợp với địa phương tổ chức thu gom rác; đồng thời lắp bảng “cấm đổ rác” dọc tuyến đường leo núi, tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở người dân, du khách bỏ rác đúng nơi quy định.