Cảnh chưa đẹp trên núi Bà Đen

Dọc tuyến đường leo lên núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh), nhiều du khách, người leo núi vứt rác tùy tiện. Trên đường mòn, trong các khe núi, quanh các gốc cây lớn xuất hiện rác thải đủ loại: chai nhựa, bao bì, hộp xốp, thức ăn thừa, vỏ lon… Rác đổ thành đống, gây phản cảm, mất mỹ quan (ảnh).