Rác thải bủa vây kè chống lở đầm Đề Gi

Dọc tuyến kè chống sạt lở đầm Đề Gi (đoạn cửa sông Đập Làng, thôn An Quang, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai) xuất hiện nhiều bãi rác tự phát kéo dài hàng trăm mét (ảnh). Tại vị trí kè gần cầu Ngòi trên tỉnh lộ ĐT640 (cầu qua sông Đập Làng), rác thải gồm túi ni lông, rác nhựa, rác xây dựng, rác sinh hoạt... chất thành từng đống, bốc mùi hôi thối. Nhiều loại rác chứa trong túi ni lông, bao bì cũng xuất hiện tràn lan tại khu vực kè sông gần rừng ngập mặn đầm Đề Gi.

Rác thải nhựa không chỉ gây ảnh hưởng hệ sinh thái đầm Đề Gi, mà còn làm mất mỹ quan, ô nhiễm nguồn nước, không khí và ảnh hưởng đến hình ảnh bảo tồn xanh, thu hút đầu tư du lịch sinh thái tại đầm nước mặn này.

NGỌC OAI

