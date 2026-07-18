Đường chật càng thêm hẹp

Đoạn đường Nguyễn Thái Học dưới chân cầu Ông Lãnh (phường Cầu Ông Lãnh) có mặt đường hẹp, thường đông xe vào giờ tan tầm. Thời gian dừng đèn đỏ tại vị trí này cũng khá dài nên thỉnh thoảng xảy ra ùn ứ. Không chỉ vậy, nhiều người dừng, đậu xe dưới lòng đường để mua hàng bày bán trên vỉa hè khiến việc lưu thông càng khó khăn.