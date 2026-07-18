Tôi có thấy

Đường chật càng thêm hẹp

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Đoạn đường Nguyễn Thái Học dưới chân cầu Ông Lãnh (phường Cầu Ông Lãnh) có mặt đường hẹp, thường đông xe vào giờ tan tầm. Thời gian dừng đèn đỏ tại vị trí này cũng khá dài nên thỉnh thoảng xảy ra ùn ứ. Không chỉ vậy, nhiều người dừng, đậu xe dưới lòng đường để mua hàng bày bán trên vỉa hè khiến việc lưu thông càng khó khăn.

Người dân dựng xe dưới lòng đường để mua hàng. ẢNH: GIAO LINH
Người dân dựng xe dưới lòng đường để mua hàng. ẢNH: GIAO LINH

Nước và rác thải từ hoạt động mua bán xả xuống cống thoát nước tại khu vực này cũng gây mất vệ sinh môi trường. Tình trạng này kéo dài đã lâu, cần sớm được địa phương giải quyết.

GIAO LINH

Từ khóa

Cống thoát nước Mất vệ sinh Rác thải Xả Mua bán Kéo dài Môi trường Tình trạng Giải quyết Địa phương

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