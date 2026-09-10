Tôi có thấy

Cụ bà nhặt ve chai trả lại vàng cho người đánh mất

SGGP

Ngày 8-9, trong lúc nhặt ve chai, bà Nguyễn Thị Mùi (SN 1948, phường Hiệp Bình) nhặt được một bao giấy chứa 15 nhẫn, 2 dây chuyền, 1 lắc tay và một mặt dây chuyền bằng vàng. Bà Mùi mang số nữ trang này đến Công an phường Hiệp Bình nhờ tìm người đánh mất.

J5B.jpg
Đại diện Công an phường Hiệp Bình cùng các ban, ngành, đoàn thể đến thăm hỏi, cảm ơn bà Mùi

Qua xác minh, cơ quan công an xác định chủ nhân là chị Trần Thị Thùy Vân (SN 1992), người đã bỏ nhầm nữ trang vào thùng rác khi dọn nhà. Chị Vân đã nhận lại đầy đủ tài sản. Ghi nhận việc làm của bà Mùi, Công an phường Hiệp Bình phối hợp các đơn vị trao tặng bà 10 triệu đồng, 10kg gạo và thư cảm ơn.

Tin liên quan
MẠNH THẮNG

Từ khóa

Công an phường Hiệp Bình Nữ trang tôi có thấy vàng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn