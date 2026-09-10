Cụ bà nhặt ve chai trả lại vàng cho người đánh mất

Ngày 8-9, trong lúc nhặt ve chai, bà Nguyễn Thị Mùi (SN 1948, phường Hiệp Bình) nhặt được một bao giấy chứa 15 nhẫn, 2 dây chuyền, 1 lắc tay và một mặt dây chuyền bằng vàng. Bà Mùi mang số nữ trang này đến Công an phường Hiệp Bình nhờ tìm người đánh mất.

Đại diện Công an phường Hiệp Bình cùng các ban, ngành, đoàn thể đến thăm hỏi, cảm ơn bà Mùi

Qua xác minh, cơ quan công an xác định chủ nhân là chị Trần Thị Thùy Vân (SN 1992), người đã bỏ nhầm nữ trang vào thùng rác khi dọn nhà. Chị Vân đã nhận lại đầy đủ tài sản. Ghi nhận việc làm của bà Mùi, Công an phường Hiệp Bình phối hợp các đơn vị trao tặng bà 10 triệu đồng, 10kg gạo và thư cảm ơn.

MẠNH THẮNG