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Dự án đường nối bị nhà dân chia cắt nhiều năm qua

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Dự án đường nối cầu Thạch Bích - Tịnh Phong đi qua địa bàn phường Trương Quang Trọng và xã Thọ Phong (tỉnh Quảng Ngãi), do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư; có tổng vốn đầu tư 694 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ giúp giảm áp lực giao thông trên quốc lộ 1A - đoạn phía Bắc đô thị Quảng Ngãi.

Dự án đường nối bị nhà dân chia cắt nhiều năm qua

Dự án hình thành từ năm 2019, trải qua nhiều năm thi công nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành do vướng mặt bằng. Trong đó, đoạn đầu tuyến qua Tổ dân phố Cộng Hòa 1 (phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi) đang bị vướng vì nhiều nhà dân chưa đồng thuận di dời, bàn giao đất (ảnh), dẫn đến việc thi công gián đoạn, tiến độ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

NGỌC OAI

Từ khóa

Phố Cộng Hòa 1 Trương Quang Trọng Đoạn đầu Giao đất Đồng thuận Nhà dân Thi công Quảng Ngãi Gián đoạn nối cầu Thạch Bích - Tịnh Phong

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