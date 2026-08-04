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Lâm Đồng xử lý các trạm dừng chân không phép

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Ngày 3-8, Chủ tịch UBND xã Phan Sơn (tỉnh Lâm Đồng) Mai Hồng Đăng cho biết, địa phương đã yêu cầu các hộ kinh doanh trạm dừng chân không phép trên đèo Đại Ninh ký cam kết tạm dừng hoạt động và tháo dỡ các hạng mục vi phạm.

Cụ thể, khoảng 25 hộ kinh doanh hàng quán dọc hai bên đèo Đại Ninh được yêu cầu ký cam kết tạm dừng hoạt động và tháo dỡ các công trình xây dựng không phép.

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Một trạm dừng chân xây dựng không phép, nằm chênh vênh bên mép vực sâu. ẢNH: TIẾN THẮNG

Trước đó, UBND xã Phan Sơn đã làm việc với Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng để trao đổi phương án quy hoạch, bố trí các điểm thương mại, dịch vụ phù hợp trên đèo. Theo địa phương, khu vực đèo Đại Ninh vẫn cần các trạm dừng chân phục vụ người dân cùng du khách, nhưng việc đầu tư, xây dựng phải tuân thủ quy định về đất đai, xây dựng và bảo đảm an toàn.

Trước đó, Báo SGGP số ra ngày 28-7 đăng bài “Trạm dừng chân chênh vênh trên đèo Đại Ninh (Lâm Đồng)”, phản ánh về việc nhiều trạm dừng chân xây dựng không phép, nằm sát vực sâu trên quốc lộ 28B, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách.

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TIẾN THẮNG

Từ khóa

cao tốc trạm dừng chân lâm đồng

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