Ngọt ngào đờn ca tài tử ở phường Bình Thạnh

Vào buổi chiều muộn, tại khu vực giao lộ Phan Đăng Lưu - Lê Văn Duyệt, đan xen giữa tiếng xe máy và dòng người ngược xuôi trên đường là văng vẳng tiếng đờn ca tài tử phát ra từ bên trong khuôn viên Nhà Truyền thống phường Bình Thạnh.

Không gian sinh hoạt và giao lưu biểu diễn của CLB Đờn ca tài tử phường Bình Thạnh trong khuôn viên Nhà truyền thống phường

Đây là chương trình sinh hoạt, giao lưu, biểu diễn đờn ca tài tử của các nghệ nhân, tài tử CLB Đờn ca tài tử phường Bình Thạnh và khán giả nhiều lứa tuổi yêu thích loại hình nghệ thuật này. Tiếng đàn, lời ca, những bài hát yêu quê hương, đất nước, nhớ ơn Bác Hồ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ bộ đội nơi tiền tuyến, hát về TPHCM với nhiều sự đổi mới... cứ thế vang lên, lan tỏa đến người nghe không chỉ ở bên trong khuôn viên nhà truyền thống, mà những giai điệu, lời ca còn chạm đến cảm xúc của những khán giả vô tình đi qua điểm hẹn âm nhạc dân tộc này. Đã có nhiều người dân dừng chân, nán lại thưởng thức những bản nhạc mang đậm sắc màu phương Nam, tìm một chút thư giãn giữa dòng người hối hả.

CLB Đờn ca tài tử phường Bình Thạnh có gần 30 thành viên, từ 14-80 tuổi, duy trì sinh hoạt vào chiều thứ tư hàng tuần, giúp nuôi dưỡng, rèn luyện giọng ca cho các tài tử, là nơi giao lưu và biểu diễn cho những người yêu thích ca hát cùng tham gia, góp phần lan tỏa nghệ thuật âm nhạc dân tộc trong đời sống cộng đồng.

THÚY BÌNH