Chung cư thêm xanh, sạch, an toàn

Phường Sài Gòn vừa triển khai công trình "Vì chung cư xanh - sạch - an toàn" tại chung cư số 14 đường Tôn Thất Đạm (ảnh). Theo đó, nhiều hạng mục được thực hiện như sơn sửa khu vực sinh hoạt chung, bó gọn hệ thống dây điện, tăng cường mảng xanh, sắp xếp lại khu vực để xe và tuyên truyền kiến thức phòng cháy, chữa cháy cho cư dân.