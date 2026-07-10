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Chung cư thêm xanh, sạch, an toàn

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Phường Sài Gòn vừa triển khai công trình "Vì chung cư xanh - sạch - an toàn" tại chung cư số 14 đường Tôn Thất Đạm (ảnh). Theo đó, nhiều hạng mục được thực hiện như sơn sửa khu vực sinh hoạt chung, bó gọn hệ thống dây điện, tăng cường mảng xanh, sắp xếp lại khu vực để xe và tuyên truyền kiến thức phòng cháy, chữa cháy cho cư dân.

Chung cư thêm xanh, sạch, an toàn

Đây là những việc làm tuy nhỏ nhưng mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn và nâng cao ý thức cộng đồng trong các khu chung cư.

MINH HẢI

Từ khóa

Văn minh Thiết thực Chung cư Mang lại Việc làm Ý thức Môi trường Góp phần Cộng đồng Nâng cao

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