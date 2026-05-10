Bãi Đầm Trầu - “tọa độ vàng” săn ảnh máy bay ở Côn Đảo

“Săn máy bay” tại đặc khu Côn Đảo, TPHCM là một trải nghiệm thú vị và độc đáo, nơi du khách có thể đứng ngay gần đường băng trong khoảng an toàn để ngắm những chiếc phi cơ hạ cánh sát đỉnh đầu.

Bãi Đầm Trầu được mệnh danh là bãi biển đẹp nhất ở Côn Đảo và cũng là tọa độ vàng để săn ảnh máy bay. Do sân bay Cỏ Ống nằm sát bãi biển, máy bay khi hạ cánh sẽ bay rất thấp qua mặt nước và bãi cát, tạo nên khung cảnh cực kỳ ấn tượng. Trung bình mỗi ngày tại đây có khoảng 20 chuyến bay, gần như liên tục nên du khách rất dễ sắp xếp, bố cục hình ảnh săn máy bay.

Thời điểm khi có chuyến bay đi qua bãi Đầm Trầu, du khách tập trung tại bãi biển rất đông và không ngừng reo hò cũng như tạo đủ kiểu dáng để bắt trọn khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Nhiều bạn trẻ sẵn sàng dành cả buổi săn ảnh máy bay tại Côn Đảo để chụp được những bức hình ưng ý nhất.

SONG THƯ