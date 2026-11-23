Việt Nam đang có nhiều điều kiện thuận lợi để thúc đẩy công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, tăng trưởng nhanh, sức mua lớn và những sự kiện thu hút đông khán giả chưa đồng nghĩa với năng lực cạnh tranh quốc tế. Để công nghiệp văn hóa có khả năng tạo giá trị bền vững, Việt Nam nên đầu tư đồng bộ từ năng lực sáng tạo nội dung, hạ tầng tổ chức đến khả năng kết nối các ngành dịch vụ.

Từ kinh nghiệm quốc tế

Nhìn vào công nghiệp văn hóa ở một số quốc gia trong khu vực có thể thấy những hướng khai thác lợi thế khác nhau. Hàn Quốc nổi bật với mô hình sở hữu và xuất khẩu nội dung, trong khi Thái Lan phát huy thế mạnh tổ chức sự kiện quốc tế gắn với du lịch.

Khán giả làm thủ tục an ninh tại concert Tinh hà say hi diễn ra ở khu đô thị Vạn Phúc City (TPHCM) ngày 17-10. Ảnh: BTC

Tại Hàn Quốc, những tập đoàn giải trí như HYBE, SM, JYP, YG tham gia sâu vào chuỗi giá trị, từ đào tạo nghệ sĩ, sản xuất, tổ chức concert đến khai thác merchandise (vật phẩm lưu niệm), livestream và nhiều nền tảng tương tác.

Năm 2025, tổng doanh thu ngành công nghiệp nội dung Hàn Quốc đạt 161,48 ngàn tỷ won (khoảng 120 tỷ USD), kim ngạch xuất khẩu nội dung đạt khoảng 14,9 tỷ USD. Công nghiệp văn hóa ở Hàn Quốc tạo ra 291.100 việc làm, gần 4/5 số việc làm thuộc các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo ước tính của Hiệp hội Điện ảnh Mỹ (MPA), mỗi 1.000 tỷ won doanh thu từ ngành nội dung có thể kích thích thêm 2.100 tỷ won ở các lĩnh vực khác. Những con số này cho thấy giá trị của ngành không chỉ nằm ở doanh thu trực tiếp mà còn ở khả năng tạo việc làm và thúc đẩy nhiều ngành kinh tế liên quan...

Thái Lan cũng đang khẳng định vị thế là “trạm trung chuyển và điểm đến sự kiện” tại Đông Nam Á, khi kết hợp tổ chức concert, fan meeting quốc tế gắn với du lịch. Giai đoạn 2023-2024, có 526 concert và fan meeting được tổ chức tại quốc gia này và dự kiến năm 2026, có hơn 300 sự kiện. Riêng thị trường âm nhạc, doanh thu bán vé năm 2026 ước tính đạt 280-340 triệu USD.

Hướng đi của công nghiệp văn hóa ở 2 quốc gia trên cho thấy bên cạnh khả năng sản xuất nội dung còn đòi hỏi năng lực tổ chức, khai thác thương mại và kết nối nhiều ngành dịch vụ.

Thực tế, những doanh nghiệp quốc tế đang chủ động tạo ra những liên kết này. Agoda (cung cấp dịch vụ đặt phòng trực tuyến) trở thành đối tác du lịch chính thức của đêm chung kết Eurovision Song Contest Asia tại Bangkok ngày 14-11-2026, trong khi 2 trang trực tuyến đặt vé hàng đầu thế giới Trip.com và Live Nation Asia đã công bố hợp tác chiến lược nhiều năm tại một số thị trường châu Á, kết hợp vé biểu diễn với dịch vụ lưu trú, vận chuyển.

Đây cũng là hướng khai thác Việt Nam có thể quan tâm khi ngày càng có nhiều khán giả sẵn sàng di chuyển giữa các địa phương, ra nước ngoài xem nghệ sĩ biểu diễn. Trúc Anh (20 tuổi, Hà Nội), từng sang Singapore xem The Eras Tour của Taylor Swift, đến Jakarta (Indonesia) xem concert The Weeknd và tham dự concert BIGBANG tại Hà Nội, chia sẻ, cô ấn tượng với những dịch vụ dành cho người hâm mộ ở Singapore.

Vé xem concert ở đây được tích hợp vé máy bay, khách sạn, xe đưa đón đến nơi biểu diễn concert, chưa kể những dịch vụ hỗ trợ đi kèm như quà tặng theo chủ đề concert, ưu đãi ăn uống, mua sắm…

Theo Trúc Anh, nhà sản xuất chương trình trong nước có thể phát triển những gói dịch vụ tương tự, giúp khán giả thuận tiện hơn khi xem biểu diễn, đồng thời khuyến khích họ ở lại khám phá, mua sắm và trải nghiệm điểm đến.

Hoàn thiện những mắt xích còn thiếu

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam, người có nhiều năm kinh nghiệm tổ chức các chương trình nghệ thuật lớn, cho biết, nhiều quốc gia đang thực hiện xuất khẩu văn hóa theo những hướng: xuất khẩu thần tượng như mô hình K-pop của Hàn Quốc; xuất khẩu biểu tượng như Doraemon của Nhật Bản; xuất khẩu nội dung như format chương trình, phim ảnh, drama và xuất khẩu… điểm đến du lịch thông qua các lễ hội, đại nhạc hội.

“Trong khi đó, tại Việt Nam, sự bùng nổ concert hiện chủ yếu phục vụ thị trường trong nước chứ chưa đạt tới mục tiêu cốt lõi của công nghiệp văn hóa là đóng gói sản phẩm để xuất khẩu, thu ngoại tệ. Trong đó nguyên nhân chính là vẫn thiếu những sản phẩm văn hóa có khả năng cạnh tranh và khai thác lâu dài”, đạo diễn Phạm Hoàng Nam cho biết.

Theo đạo diễn Việt Tú, để đạt mục tiêu năm 2030, công nghiệp văn hóa đóng góp 7% vào GDP, các cơ quan và doanh nghiệp văn hóa nên nhận diện lĩnh vực nào tạo ra nhiều doanh thu nhất để tập trung đầu tư. Việc bùng nổ những concert mới tạo ra chỉ số kinh tế trước mắt cho nghệ sĩ và nhà tổ chức, chủ đầu tư.

Nếu xét về tác động lan tỏa kinh tế (economic impact) cho địa phương hay những dịch vụ phụ trợ thì chưa đạt được, do chủ yếu nhắm vào thị trường nội địa. Trong khi đó, công nghiệp văn hóa có mối quan hệ mật thiết không thể tách rời với ngành du lịch và các ngành công nghiệp khác để tạo nên chuỗi giá trị văn hóa.

Bên cạnh năng lực nội dung, nhân lực, hạ tầng và môi trường kinh doanh cũng là những điều kiện quyết định tính chuyên nghiệp của thị trường.

Bà Bùi Việt Hà, Giám đốc Đối ngoại và Quan hệ công chúng, Tập đoàn Yeah1, nhìn nhận, Việt Nam vẫn thiếu địa điểm biểu diễn chuyên nghiệp có sức chứa 50.000-100.000 khán giả. Việc tận dụng mặt bằng tại những khu đô thị lớn chỉ là giải pháp tạm thời, chưa đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức sự kiện tầm cỡ quốc tế. Do đó, để thị trường công nghiệp văn hóa tăng tốc, nên có thêm không gian biểu diễn quy mô lớn.

Đạo diễn Việt Tú cũng chỉ ra 3 điểm gây trở ngại cho việc phát triển công nghiệp văn hóa hiện nay, gồm: vi phạm bản quyền và chiếm ý tưởng trong đấu thầu thực hiện dự án văn hóa; nợ đọng, chiếm dụng vốn kéo dài đối với nhà cung ứng hạ tầng, doanh nghiệp cung cấp nhỏ lẻ; và sự phụ thuộc quá lớn vào nguồn vốn tài trợ của doanh nghiệp thay vì doanh thu bán vé tự thân.

Một vấn đề khác nên được quan tâm là chất lượng trải nghiệm, yếu tố quyết định khả năng duy trì sức hút của điểm đến sau mỗi sự kiện.

TS Vladimir Antchak, Trưởng bộ môn Concert và giải trí, Đại học Anh Quốc (BUV), đánh giá, Việt Nam đã hình thành thị trường tiêu dùng sản phẩm giải trí với nhu cầu lớn từ công chúng, thể hiện qua những concert lấp đầy sân vận động từ năm 2023 đến nay.

Vấn đề đặt ra là sự bùng nổ này có thể duy trì bền vững hay không. Ngành sự kiện Việt Nam đang chịu tác động của 2 mô hình: kinh tế chú ý và kinh tế cảm xúc, trải nghiệm.

Nếu Việt Nam đang làm tốt thu hút sự chú ý bằng sự kiện hoành tráng thì yếu tố trải nghiệm vẫn chưa phát triển tương xứng. Những sự kiện văn hóa lớn cần được định hướng trở thành “sức mạnh mềm” để tăng tỷ lệ du khách trở lại.

Muốn vậy, người làm sự kiện bên cạnh thiết kế một show diễn kéo dài vài tiếng đồng hồ, nên kết hợp với hạ tầng dịch vụ địa phương để tạo nên “di sản của sự kiện”. Di sản đó góp phần trả lời cho câu hỏi: sau khi ánh đèn sân khấu tắt, điều gì sẽ tiếp tục giữ chân du khách và tạo ra giá trị cho cộng đồng?

Từ những kinh nghiệm quốc tế và thực tế thị trường có thể thấy Việt Nam không thiếu tiềm năng để phát triển công nghiệp văn hóa, nhưng điều cần nhất hiện nay là chuyển từ tiềm năng sang năng lực sản xuất, sở hữu và khai thác giá trị.

Từ những thành công ban đầu, để vươn xa, đòi hỏi một nền tảng đầu tư đồng bộ hơn về nội dung, hạ tầng, bản quyền, môi trường kinh doanh và sự liên kết giữa các ngành. Khi đó, công nghiệp văn hóa mới có thể trở thành một ngành kinh tế với năng lực cạnh tranh mạnh mẽ và khả năng lan tỏa giá trị lâu dài.

* NSND TRẦN LY LY, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Múa Việt Nam: Vòng tròn giá trị công nghiệp văn hóa vẫn chưa khép kín Công nghiệp văn hóa bắt buộc phải tạo ra hệ sinh thái và đóng góp giá trị kinh tế thực sự. Một sản phẩm biểu diễn không dừng ở bán vé, mà phải kết nối liền mạch với chuỗi dịch vụ phụ trợ: ăn uống, lưu trú khách sạn, giao thông, tham quan trải nghiệm. Nếu bị đứt gãy bất kỳ mắt xích nào, dòng chảy kinh tế sẽ không đạt hiệu quả. Hiện nay, sự kết nối vòng tròn giữa các cơ quan quản lý du lịch, nghệ thuật biểu diễn, nghiên cứu văn hóa và các nhà sản xuất tư nhân vẫn chưa thực sự liền mạch.

NHÓM PV