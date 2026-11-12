Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam

Ngày 12-11, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố tổ chức các hoạt động chào mừng 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2026).

* Tại phường Bình Thạnh, UBMTTQ phường tổ chức chương trình "Cà phê sáng Đại đoàn kết - Tháng nghe cán bộ Mặt trận nói". Hoạt động tạo không gian để đội ngũ cán bộ Mặt trận gặp gỡ, lắng nghe ý kiến và hiến kế trong triển khai các phong trào, các cuộc vận động của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thành Trung - Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM tham dự ngày hội. Ảnh: HỒNG HẢI

Tại chương trình, còn có khu vực khám sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho người dân; Phiên chợ 0 đồng trao tặng 192 suất quà Đại đoàn kết; các gian hàng: tò he, nông sản sạch, thư pháp, bắn cung, trình diễn nhạc cụ dân tộc, tư vấn pháp luật.

﻿Phường Bình Thạnh biểu dương 185 gương điển hình “Người tốt, việc tốt” cấp phường năm 2026.

Hưởng ứng đợt thi đua, đại diện 53 khu phố đã đăng ký công trình, phần việc và ghép biểu trưng "Nhà hạnh phúc". Mỗi mảnh ghép tương ứng một khu phố, gửi gắm quyết tâm chung tay giữ gìn sự bình yên, chăm lo đời sống và vun đắp tình làng nghĩa xóm.

* Sáng cùng ngày 12-11, Hội Người cao tuổi phường Tân Thành (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội có 120 đại biểu, đại diện cho 1.756 hội viên của phường tham dự. Ông Hoàng Minh Kim, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi TPHCM dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa I gồm 15 thành viên. Ông Hoàng Văn Phú được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Hội Người cao tuổi phường Tân Thành trên cơ sở sáp nhập từ phường Hắc Dịch và xã Sông Xoài cũ, hiện có 10 chi hội, với 1.756 hội viên, trong tổng số 2.963 người cao tuổi. Thời gian qua, Hội tập trung kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và phát huy vai trò người cao tuổi trong cộng đồng.

Nhiều ý kiến tham luận tại đại hội cũng đề xuất giải pháp phát triển hội viên, xây dựng quỹ Hội, mở rộng hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, qua đó tạo môi trường để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, tiếp tục đóng góp cho xã hội.

﻿Dịp này, UBND phường Tân Thành khen thưởng 3 tập thể, 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác Hội.

* Tại xã Long Sơn (TPHCM), Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TPHCM tổ chức chương trình trao 13 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho sinh viên trên địa bàn xã năm học 2026-2027, mỗi suất 5 triệu đồng. Đây là sự khích lệ các bạn trẻ tiếp tục nỗ lực vươn lên, đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.

Trao 13 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho sinh viên trên địa bàn xã Long Sơn

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã còn phối hợp với Ngân hàng VietinBank, Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu trao 3 phần quà với tổng trị giá 20 triệu đồng đến những trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đại diện Ngân hàng VietinBank, Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu đến những trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo

* Cùng ngày 12-11, phường Bến Thành tổ chức vòng chung kết Hội thi tìm hiểu kiến thức về Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) lần thứ I, năm 2026.

﻿Hội thi mang đến nhiều sắc màu văn hóa đặc sắc của các dân tộc Việt Nam

Trước đó, vòng sơ loại diễn ra từ ngày 1 đến 6-11, theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên nền tảng MyAloha. Ban tổ chức chọn 10 thí sinh có thành tích cao nhất vào vòng chung kết, đến từ các trường mầm non, tiểu học, THCS và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bến Thành.

Tại vòng chung kết, mỗi thí sinh lựa chọn một trong 54 dân tộc Việt Nam để tìm hiểu, giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng thông qua thuyết trình kết hợp ca hát, múa và trình diễn nghệ thuật. Mỗi phần thi kéo dài tối đa 10 phút, tập trung làm nổi bật phong tục, tập quán, đời sống văn hóa và những giá trị truyền thống tiêu biểu của dân tộc được lựa chọn.

Hội thi mang đến nhiều sắc màu văn hóa đặc sắc, từ tiếng khèn của đồng bào Mông, nét đẹp văn hóa của người Thái, Tày, Khmer, Chăm đến những giá trị văn hóa truyền thống vùng đất phương Nam.

Các phần thi được đầu tư công phu, kết hợp kiến thức với hình thức thể hiện sáng tạo, góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa các dân tộc Việt Nam đến cộng đồng.

Thông qua hội thi, phường Bến Thành mong muốn khơi dậy tình yêu văn hóa truyền thống, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, nhất là thế hệ trẻ, trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa; đồng thời tăng cường sự gắn kết cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Kết quả và giải thưởng Hội thi sẽ được công bố, trao tại Ngày hội Di sản văn hóa với chủ đề “Sắc màu văn hóa - Lan tỏa tình đoàn kết”, diễn ra vào ngày 13-11.

* Ngày 12-11, Đảng ủy xã Hồ Tràm (TPHCM) tổ chức lễ trao giải Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu truyền thống các ngành Văn phòng cấp ủy, Tuyên giáo, Dân vận, Kiểm tra và Tổ chức xây dựng Đảng” năm 2026.

Cuộc thi đã thu hút đông đảo thí sinh đến từ 41 đơn vị trên địa bàn xã tham gia. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải cho tập thể ấp Hồ Tràm (đơn vị có số lượng người tham gia đông nhất) và vinh danh 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại cuộc thi.

Cuộc thi thu hút đông đảo thí sinh tham dự

Trước đó, cuộc thi diễn ra từ ngày 6 đến 10-10 trên nền tảng My Aloha để kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống các ngành tham mưu, giúp việc cấp ủy và 78 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng.

Trao giải cho 1 tập thể và 10 cá nhân đạt giải cao

Mỗi thí sinh tham gia một lượt thi, thời gian tối đa 30 phút. Bài thi gồm 30 câu hỏi tập trung vào lịch sử hình thành các ngành xây dựng Đảng, các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, địa phương…

HỒNG HẢI - QUANG VŨ - TRÚC GIANG - MẠNH THẮNG - KHÁNH CHI