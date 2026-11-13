Sức sống cơ sở

Lần đầu tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại một doanh nghiệp

SGGPO

Ngày 13-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú (TPHCM) phối hợp Công ty TNHH Nhựa Cơ khí và Thương mại Chấn Thuận Thành tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. 

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Đồng chí Phạm Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy phường Bình Phú (thứ 2 từ trái sang) tặng quà chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết đến đại diện Công ty Chấn Thuận Thành. Ảnh: ÁI CHÂN

Tại ngày hội, đồng chí Phạm Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Phú cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm tiếp tục xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từ khu dân cư đến nơi làm việc mà người lao động gắn bó hơn 8 tiếng mỗi ngày.

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Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú trao khen thưởng cho 10 cá nhân được tuyên dương gương “Người tốt, việc tốt” của Công ty Chấn Thuận Thành. Ảnh: ÁI CHÂN

Tại ngày hội, 10 gương điển hình “Người tốt, việc tốt” năm 2026 của Công ty TNHH Nhựa Cơ khí và Thương mại Chấn Thuận Thành được nhận Giấy khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú do đã có nhiều việc làm tốt, nghĩa cử cao đẹp; có sáng kiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả cho công ty và phong trào của địa phương.

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Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú và Công ty Chấn Thuận Thành trao 50 phần quà đến các công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú và Công ty TNHH Chấn Thuận Thành tổ chức khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại khuôn viên trụ sở công ty. Không gian gồm tủ sách trưng bày hơn 300 đầu sách về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khu vực đọc sách, trao đổi kinh nghiệm sản xuất dành cho người lao động.

Công trình góp phần tạo điều kiện để công nhân, người lao động tìm hiểu về cuộc đời, tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời xây dựng môi trường sinh hoạt văn hóa, học tập ngay tại doanh nghiệp.

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Đại biểu tham quan Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Công ty Chấn Thuận Thành. Ảnh: ÁI CHÂN
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Người lao động tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ. Ảnh: ÁI CHÂN
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ÁI CHÂN

Từ khóa

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc phường Bình Phú Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

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