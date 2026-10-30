Phiên tòa giả định để cảnh tỉnh học sinh trước hiểm họa ma túy

Một lần thử ma túy có thể phải trả giá bằng tương lai. Đó là thông điệp mà nhà trường muốn cảnh tỉnh đến hàng ngàn học sinh ở phường Rạch Dừa thông qua phiên tòa giả định về tội phạm ma túy.

Chiều 30-10, Trường THCS Thắng Nhất (phường Rạch Dừa, TP.HCM), phối hợp với TAND khu vực 11 – TPHCM tổ chức phiên tòa giả định xét xử vụ án hình sự về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

﻿"Chủ tọa phiên tòa" tham gia xét xử tại phiên tòa giả định. Ảnh: QUANG VŨ

Đây là hoạt động tuyên truyền nhằm phổ biến những quy định tưởng chừng khô khan của pháp luật đến gần hơn với học sinh bằng một tình huống trực quan sinh động.

Phiên tòa tái hiện vụ việc 3 người còn trong độ tuổi học sinh rủ nhau góp tiền mua ma túy đá rồi tổ chức sử dụng tại nhà riêng. Qua kiểm tra của lực lượng Công an, kết quả xét nghiệm xác định cả 3 người đều dương tính với Methamphetamine.

﻿Đông đảo học sinh đến từ các trường THCS, THPT trên địa bàn phường Rạch Dừa tham dự phiên tòa giả định. Ảnh: QUANG VŨ

Từ tình huống này, các bước xét hỏi, tranh tụng và nghị án được tái hiện theo trình tự tố tụng hình sự. Những lời khai, sự ăn năn của các bị cáo cùng phần phân tích của đại diện Viện kiểm sát, người bào chữa và Hội đồng xét xử giúp học sinh nhận diện rõ hơn ranh giới giữa hành vi vi phạm và trách nhiệm pháp lý phải gánh chịu.

﻿Các "bị cáo" tại phiên tòa giả định. Ảnh: QUANG VŨ

Đặc biệt, phần xét hỏi và giải thích của Hội thẩm nhân dân tập trung làm rõ quy định về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, chính sách pháp luật đối với người chưa thành niên phạm tội. Qua đó, học sinh giúp hiểu rằng chưa đủ nhận thức, bị bạn bè lôi kéo hay chỉ thử ma túy một lần cũng không đồng nghĩa với việc được miễn trừ trách nhiệm pháp luật.

Từ phiên tòa giả định, ban tổ chức mong muốn các em chủ động trang bị kiến thức, biết nói không với ma túy và dũng cảm từ chối những cám dỗ. Đó là cách thiết thực nhất để mỗi học sinh tự bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng.

QUANG VŨ