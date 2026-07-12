Nguyễn Thị Như Hiền: Kể những câu chuyện có ý nghĩa, dễ chạm đến trẻ em

Dù mới xuất hiện nhưng nhà văn Nguyễn Thị Như Hiền lại khá có duyên với những giải thưởng văn học dành cho thiếu nhi khi 3 tác phẩm đầu tay đều đoạt giải.

Nhà văn Nguyễn Thị Như Hiền

Với truyện dài Đi bắt nỗi buồn, Nguyễn Thị Như Hiền (hội viên Hội Nhà văn TPHCM và Hội Nhà văn Việt Nam) được xướng danh với giải 3 Cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam 2021-2023. Không lâu sau đó, chị là một trong hai người cùng đoạt giải nhì tại Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất cho tác phẩm Chuyện ở làng Mênh mông.

Mới đây, tại Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần thứ 7-2026, chị tiếp tục được vinh danh với giải Khát vọng Dế Mèn cho bản thảo truyện dài Bà nội kỳ lạ nhứt thế gian. Như Hiền cho biết, việc 3 tác phẩm đầu tay viết cho thiếu nhi đều đoạt giải thưởng là một điều hạnh phúc. Giải thưởng đến với chị là động lực, khiến chị thấy mình được công nhận và tiếp sức trên hành trình chữ nghĩa cực nhọc.

Là một tác giả trẻ vừa bước vào con đường sáng tác, giải thưởng là cách nhanh nhất giúp chị đưa bản thảo đến với các nhà xuất bản, đơn vị làm sách. Ba tác phẩm trình làng dành cho thiếu nhi, ít nhiều đã xác lập nên phong cách riêng ở cây bút sinh năm 1990 này: viết những câu chuyện hết sức gần gũi về đời sống, về các mối quan hệ xung quanh của thiếu nhi với bạn bè, cha mẹ, ông bà… Đó cũng là một điểm để tác phẩm của chị khác biệt với những tác phẩm đồng thoại hay phiêu lưu khám phá.

Theo Như Hiền, trẻ em ngày nay tiếp xúc nhiều với công nghệ nhưng những tác phẩm với các câu chuyện bé nhỏ, gần gũi vẫn có ý nghĩa nhất định, dễ chạm đến các em. “Tôi không viết về điều gì quá sâu xa, to lớn mà chú trọng đi sâu vào tầng sâu cảm xúc với những yêu thương, hờn giận rất chân thực. Suy cho cùng, dù xã hội có phát triển tới đâu thì cốt lõi của đời sống con người chính là tình thân, là sợi dây yêu thương gắn kết với những người bên cạnh. Viết về những điều gần gũi, thân thương vì vậy dễ chạm vào trái tim người đọc nhất”, Như Hiền chia sẻ.

Thực tế, dù được xem là “lính mới” của dòng sách thiếu nhi nhưng với văn đàn, Nguyễn Thị Như Hiền lại là một cái tên khá quen thuộc. Chị cũng là tác giả của những tập tản văn và truyện ngắn dành cho người lớn như: Mưa qua Triền Rang (2023), Ngồi bên hiên nhìn nắng (2024). Hiện tại, chị chọn viết song song và tùy vào cảm hứng mà từng giai đoạn có thể viết cho thiếu nhi hay cho người lớn nhiều hơn.

Chị bày tỏ: “Viết cho thiếu nhi mang lại cho tôi trải nghiệm hoàn toàn khác khi viết cho người lớn. Thế giới của trẻ con không có thù hận, không có chỗ cho những toan tính, lọc lừa. Tôi thấy mình được an ủi, chữa lành khi đắm chìm trong những trang viết trong trẻo cho thiếu nhi… Viết văn cho thiếu nhi, điều được nhất không phải là giải thưởng mà là cảm giác hạnh phúc, thấy mình đã và đang tạo ra những điều có giá trị”.

QUỲNH YÊN