Từ Nhạc viện TPHCM đến sân khấu Moskva

Ngay sau khi chính thức đảm nhận cương vị Giám đốc Nhạc viện TPHCM, TS-NSND Đỗ Quốc Hưng đã ghi một dấu ấn nghệ thuật bằng chuyến xuất ngoại lịch sử: trực tiếp dẫn dắt Dàn nhạc thính phòng trẻ của Nhạc viện TPHCM lần đầu tham dự Liên hoan Dàn nhạc trẻ thế giới lần thứ IV tại Moskva (Nga).

Nhạc trưởng Nguyễn Phú Sơn trong Liên hoan Dàn nhạc trẻ thế giới lần thứ IV tại Moskva (Nga). Ảnh: Nhạc viện TPHCM cung cấp

Kinh điển thế giới hòa quyện với giai điệu quê hương

Liên hoan Dàn nhạc trẻ thế giới lần thứ IV diễn ra vào cuối tháng 8 tại TP Moskva. Liên hoan do NSND Yuri Bashmet - nhạc trưởng, nghệ sĩ viola và vĩ cầm nổi tiếng người Nga - khởi xướng, dưới sự bảo trợ của chính quyền thành phố và Sở Văn hóa Moskva, quy tụ đông đảo tài năng trẻ quốc tế. Đích thân NSND Yuri Bashmet đã gửi lời mời đến Nhạc viện TPHCM và đoàn nghệ sĩ trẻ thành phố dưới sự dẫn dắt của TS-NSND Đỗ Quốc Hưng đã lên đường tham gia sự kiện.

Tại sân khấu ngoài trời ở Công viên Zaryadye, Dàn nhạc thính phòng trẻ Nhạc viện TPHCM với sự chỉ huy của nhạc trưởng Nguyễn Phú Sơn đã mang đến cho công chúng thủ đô nước Nga một chương trình nghệ thuật phong phú, khẳng định bản lĩnh trình diễn chuyên nghiệp cùng bản sắc văn hóa Việt Nam. Mở đầu chương trình, dàn nhạc giới thiệu các tác phẩm kinh điển của Rossini, Vivaldi và Mozart qua phần thể hiện của các tài năng trẻ: Nguyễn Hiếu Doanh (violin), Tạ Quang Vũ (piano) và Nguyễn Đặng Bảo Trâm (đàn hạc).

Điểm nhấn xúc động của đêm diễn là tiết mục liên khúc Nước Nga - Tổ quốc tôi và Việt Nam - quê hương tôi do giọng ca soprano Phạm Phương Khanh thể hiện bằng cả hai ngôn ngữ Việt - Nga. Tiếp đó, giai điệu da diết của Trở về đất mẹ (Nguyễn Văn Thương) được chuyển tải trọn vẹn qua tiếng đàn hạc hòa cùng dàn dây. Trước sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả, các nghệ sĩ đã khép lại buổi diễn bằng sắc màu dân gian đương đại đầy sức sống qua bản phối khí thính phòng hai tác phẩm dân ca nổi tiếng Đi cấy và Trống cơm.

Cầu nối nghệ thuật và thế hệ kế thừa

Chia sẻ về chuyến đi, TS-NSND Đỗ Quốc Hưng cho biết, dù từng nhiều lần biểu diễn tại Nga từ thời sinh viên, nhưng đây là lần đầu tiên ông dẫn dắt thế hệ học sinh, sinh viên Nhạc viện TPHCM tham dự một liên hoan tầm cỡ quốc tế. Để chuẩn bị cho sự kiện, toàn đoàn đã nỗ lực tập luyện liên tục trong gần một tháng.

“Âm nhạc Nga có ảnh hưởng rất sâu sắc đến nền âm nhạc thính phòng Việt Nam. Nhiều thế hệ giảng viên của chúng tôi từng học tập tại Nga và đến nay, giáo trình giảng dạy vẫn kế thừa nền tảng này. Việc đưa các tác phẩm mang tính kết nối hai dân tộc tới Moskva là cách chúng tôi tri ân lịch sử và giới thiệu nét đẹp tâm hồn Việt Nam đến công chúng nước bạn”, NSND Đỗ Quốc Hưng nhấn mạnh.

Lần đầu đến Nga trên cương vị chỉ huy, nhạc trưởng Nguyễn Phú Sơn chia sẻ niềm tự hào khi cùng các nghệ sĩ trẻ thế hệ gen Z mang đến một “luồng gió mới”, chứng minh rằng các nghệ sĩ trẻ Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng chinh phục âm nhạc cổ điển ở trình độ chuyên nghiệp trên sân khấu thế giới.

Dấu ấn từ chuyến lưu diễn tại thủ đô Moskva chính là lời khẳng định cho tầm nhìn và tâm huyết của TS-NSND Đỗ Quốc Hưng ngay trong những ngày đầu nhận nhiệm vụ tại Nhạc viện TPHCM. Không chọn phương án an toàn, đội ngũ lãnh đạo mới của Nhạc viện TPHCM đã đặt mình vào thách thức mới: phát huy hết sức mình, đặt niềm tin vào thế hệ trẻ để đưa âm nhạc Việt Nam bước lên sân khấu hàn lâm đẳng cấp thế giới.

Chuyến lưu diễn tại Liên hoan Dàn nhạc trẻ thế giới lần thứ IV ở Moskva, cùng dấu mốc Nhạc viện TPHCM trở thành cơ sở đào tạo âm nhạc đầu tiên đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học quốc gia, cho thấy những bước tiến mới của nhà trường trong đào tạo và hội nhập quốc tế. Đây cũng là nền tảng để các tài năng trẻ có thêm cơ hội bước ra những sân khấu lớn, giao lưu, học hỏi và từng bước khẳng định bản sắc âm nhạc Việt Nam trong dòng chảy nghệ thuật thế giới.

Trong hành trình khẳng định vị thế mới của Nhạc viện TPHCM, NSND Đỗ Quốc Hưng đã có những đóng góp đáng ghi nhận. Từ kinh nghiệm biểu diễn và hoạt động nghệ thuật trên các sân khấu quốc tế, ông cùng các nghệ sĩ, giảng viên đã góp phần truyền cảm hứng và tạo thêm động lực để dàn nhạc trẻ tiếp cận những chuẩn mực nghệ thuật mới. Tại Moskva, âm nhạc kinh điển thế giới hòa quyện cùng những giai điệu dân ca Việt Nam, tạo nên một dấu ấn riêng của các nghệ sĩ trẻ đến từ TPHCM.

TRIỆU PHONG