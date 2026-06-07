Viện trưởng Viện Phim Việt Nam Lê Thị Hà: Điện ảnh luôn là cầu nối văn hóa giữa các quốc gia

“Tuần phim thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển” (Tuần phim) vừa diễn ra tại Hà Nội đã mở ra một không gian điện ảnh đặc sắc dành riêng cho các khán giả nhỏ tuổi. Nhân dịp này, phóng viên đã có cuộc trò chuyện với bà Lê Thị Hà, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam, về những định hướng hợp tác văn hóa, điện ảnh giữa hai quốc gia trong thời gian tới.

Viện trưởng Viện Phim Việt Nam Lê Thị Hà tặng các ấn phẩm của Viện Phim Việt Nam cho ngài Johan Ndisi, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam. Ảnh: BTC

PHÓNG VIÊN: “Tuần phim thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển” do Viện Phim Việt Nam cùng các đơn vị phối hợp tổ chức đã khép lại rất thành công khi thu hút đông đảo khán giả nhỏ tuổi. Chị có thể chia sẻ những kỳ vọng của Viện Phim khi mang tuần phim này đến với các em nhỏ đúng dịp hè 2026?

Bà LÊ THỊ HÀ: Tuần phim lần này mang đến cho các em thiếu nhi cơ hội tiếp cận những tác phẩm điện ảnh đặc sắc, giàu giá trị nhân văn và giáo dục của cả hai quốc gia. Các em đã được thưởng thức những tác phẩm nổi tiếng của điện ảnh Thụy Điển, như: Pippi Tất dài, Anh em nhà sư tử, Ronja - Con gái tên tướng cướp và 11 bộ phim hoạt hình giàu bản sắc của Việt Nam đã được phục chế, trải dài qua 6 thập niên, từ những viên gạch mở đầu: Đáng đời thằng Cáo (1960), Mèo con (1965), Con sáo biết nói (1967), Chuyện ông Gióng (1970) đến các tác phẩm của thập niên 1990 như Trê Cóc (1993), Phép lạ hồi sinh (1995) và cả những bộ phim mới sản xuất năm 2024 như Chiếc lông gà hư hỏng, Hàng xóm láng giềng, Sâu khoang hóa bướm hay Ngọn đèn ấm áp… Tuần phim vì thế đã giúp các em có một hành trình khám phá điện ảnh vừa phong phú, vừa hấp dẫn.

Bà đánh giá thế nào về giá trị nội dung của những tác phẩm kinh điển trên đối với thế hệ khán giả nhỏ tuổi hôm nay?

Các bộ phim của nước bạn đều chuyển thể từ tác phẩm của nữ nhà văn Thụy Điển Astrid Lindgren và như chia sẻ của ngài Đại sứ Thụy Điển Johan Ndisi, các tác phẩm đại diện cho những chuẩn mực cao của văn học và điện ảnh thiếu nhi, kết hợp giữa chất lượng nghệ thuật, chiều sâu cảm xúc dành cho mọi lứa tuổi. Những nhân vật như cô bé mạnh mẽ Pippi hay Ronja gan dạ đều mang trong mình những giá trị phổ quát: tính độc lập, lòng dũng cảm, sự thấu cảm và sự tôn trọng tiếng nói trẻ em.

Khi đặt những tác phẩm ấy bên cạnh các bộ phim hoạt hình giàu bản sắc của Việt Nam, chúng ta có thể nhận ra một sợi dây liên kết vô hình. Dù được thực hiện bằng kỹ thuật vẽ tay giản dị của hơn nửa thế kỷ trước hay bằng công nghệ hiện đại, các tác phẩm đều cho thấy sự kết hợp hài hòa giữa chất lượng nghệ thuật và chiều sâu cảm xúc. Những giá trị nhân văn đích thực luôn có sức sống bền bỉ và không bao giờ lỗi thời.

Tại sự kiện, ngài Đại sứ Thụy Điển Johan Ndisi có nhắc đến việc Viện Phim Thụy Điển từng giúp bảo quản những bộ phim của Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh để tránh bị hư hại do bom đạn, sau đó lần lượt trao lại cho chúng ta. Sự nghĩa tình ấy có ý nghĩa như thế nào đối với công tác của Viện Phim Việt Nam hiện nay?

Thực ra, Tuần phim cũng là hoạt động tiếp nối nhiều thập niên hợp tác giữa 2 nước trong lĩnh vực điện ảnh và giao lưu văn hóa. Điển hình như dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) khi Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam, thay mặt đạo diễn Thụy Điển Bo Ohlen, trao tặng Viện Phim Việt Nam bộ phim tài liệu Chiến thắng của Việt Nam (Victory Việt Nam). Bộ phim được thực hiện vào đúng thời điểm lịch sử ngày 30-4-1975, ghi lại không khí sôi động, sự hào hứng của người dân Thụy Điển ở Stockholm khi nhận tin thành phố Sài Gòn được giải phóng, đánh dấu sự kết thúc chiến tranh tại Việt Nam. Bộ phim đã thể hiện sự đoàn kết mạnh mẽ của nhân dân Thụy Điển đối với Việt Nam, ghi nhận sự ủng hộ về chính trị, vật chất và tinh thần của cộng đồng quốc tế đối với cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. Đó không chỉ là một tư liệu điện ảnh quý giá mà còn là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị và sự đồng hành của nhân dân Thụy Điển đối với Việt Nam trong suốt nhiều thập niên.

Tại lễ khai mạc Tuần phim, bà có nhắc đến “sứ mệnh” của các đơn vị lưu trữ phim trong việc kết nối văn hóa. Bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về góc nhìn này?

Trước nay, nhiều người hay nghĩ các đơn vị lưu trữ phim như Viện Phim Việt Nam chỉ làm nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị các tác phẩm điện ảnh trong nước. Nhưng thực tế, chúng tôi còn hướng tới mục tiêu giới thiệu những tác phẩm điện ảnh có giá trị của các nước bạn, sử dụng điện ảnh như một cây cầu kết nối giữa các dân tộc. Điện ảnh chính là một “ngôn ngữ chung” không có biên giới. Thông qua những thước phim, chúng ta có thể tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy giao lưu văn hóa và tạo nên những kết nối sâu sắc giữa các quốc gia. Tuần phim lần này là minh chứng sinh động cho việc đưa điện ảnh trở thành cầu nối cộng đồng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới thế hệ tương lai.

“Một trong những hoạt động quan trọng thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Thụy Điển là Viện Phim Thụy Điển thông qua sự hỗ trợ của Đại sứ quán Thụy Điển sẽ tổ chức lễ chuyển giao cho Viện Phim Việt Nam các bản phim nhựa của Việt Nam hiện do bạn lưu trữ. Đây là những bản phim quý, có giá trị cao, được nước bạn hỗ trợ bảo quản trong thời gian chiến tranh. Ngay sau khi nhận các bản phim, Viện Phim Việt Nam sẽ tiến hành phân loại, lên kế hoạch công bố và giới thiệu trong thời gian sớm nhất”, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam Lê Thị Hà chia sẻ.

ANH MINH thực hiện