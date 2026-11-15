Xã hội

Phóng sự ảnh: Nhịp cầu nối lòng dân

SGGP

Trong 96 năm qua, MTTQ Việt Nam đã đảm nhận vai trò cầu nối, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động đoàn kết, nghĩa tình. Mỗi việc làm thiết thực, mỗi nghĩa cử sẻ chia đều góp thêm một nhịp cầu nối lòng dân. Đó là mái nhà Đại đoàn kết được trao đến người đang cần; là những phần quà nghĩa tình dành cho gia đình chính sách, người yếu thế; là những bàn tay cùng chung sức dựng xây khu dân cư ngày càng khang trang, nghĩa tình. Những hoạt động thiết thực và sự chia sẻ trong cộng đồng đã góp phần tăng cường sự gắn kết với người dân.

Ở cấp cơ sở, cán bộ Mặt trận thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân đến chính quyền; cùng người dân bàn bạc giải quyết các vấn đề tại khu dân cư. Qua những cuộc vận động, những công trình dân sinh đến các hoạt động giao lưu văn hóa, tình làng nghĩa xóm càng thêm bền chặt.

nguyenphuocloc.jpg
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng các đại biểu trồng cây thực hiện "Vườn cây Đại đoàn kết" tại Đặc khu Côn Đảo
nguoidankhupho22.jpg
Người dân khó khăn ở khu phố 22, phường Bình Đông nhận phần quà chăm lo từ cán bộ
﻿Mặt trận khu phố
nguoidankhupho13.jpg
Người dân khu phố 13, phường Bình Thạnh nêu ý kiến, giải pháp về các công trình ở khu dân cư tại
﻿Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
canbophuongbinhthanh.jpg
Cán bộ Mặt trận phường Bình Thạnh lắng nghe ý kiến người dân tại chương trình "Cà phê sáng
﻿Đại đoàn kết"
thanhthieunhikhupho22.jpg
Người dân, thanh thiếu nhi khu phố 22, phường Bình Đông chung tay cải tạo công viên tại địa chỉ 3359A Phạm Thế Hiển
canbokhupho13.jpg
Cán bộ Mặt trận và người dân khu phố 13, phường Gia Định dùng "Bữa cơm Đại đoàn kết" để thắt chặt tình làng nghĩa xóm
THÁI PHƯƠNG

Từ khóa

Nhịp cầu nối lòng dân tình làng nghĩa xóm đoàn kết

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn