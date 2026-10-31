Phường Cát Lái khởi công nâng cấp 35 tuyến đường, hẻm

Ông Đàm Lê Minh Thông, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cát Lái cho biết, 35 tuyến đường, hẻm có tổng chiều dài 6.528m, với tổng mức đầu tư khoảng 51 tỷ đồng từ nguồn ngân sách TPHCM, dự kiến hoàn thành sau 75 ngày đêm thi công.
Theo kế hoạch, các nhà thầu tổ chức đồng loạt 9 mũi thi công tại nhiều tuyến, đồng thời tăng ca, tăng kíp, thi công cuốn chiếu để đẩy nhanh tiến độ. Ban Quản lý dự án xác định việc hoàn thành công trình đúng kế hoạch còn gắn với trách nhiệm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, sớm đưa nguồn lực ngân sách thành phố vào phục vụ đời sống người dân.
Ông Hồ Xuân Sắc (ngụ phường Cát Lái) bày tỏ phấn khởi trước sự quan tâm của chính quyền địa phương khi dành nguồn lực nâng cấp các tuyến đường, hẻm, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, hạn chế tình trạng ngập nước, bảo đảm vệ sinh môi trường và góp phần làm cho diện mạo khu dân cư ngày càng khang trang, sạch đẹp.