Không để người dân đi lại nhiều lần khi xin cấp giấy phép xây dựng

Đó là chỉ đạo của bà Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Đảng ủy phường Tân Khánh (TPHCM) tại tiếp xúc cử tri chuyên đề về chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn, chiều 27-10.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã thẳng thắn trao đổi, kiến nghị những vấn đề liên quan đến bảng giá đất, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh vị trí đất ở, các thông tin chính thống về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Cử tri Trương Thị Kim Thủy, khu phố Khánh Hội cho rằng, khi người dân nộp hồ sơ, cán bộ tiếp nhận nên hướng dẫn đầy đủ thủ tục ngay từ đầu, hạn chế tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần.

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Tân Khánh, chiều 27-10-2026

Đối với lĩnh vực xây dựng, bên cạnh việc phản ánh tình trạng xử lý hồ sơ kéo dài, phải bổ sung, hoàn thiện nhiều lần, cử tri còn kiến nghị nên công khai những trường hợp nào được miễn giấy phép xây dựng.

Theo bà Lê Thị Chánh (khu phố Khánh Hòa), việc xin cấp giấy phép xây dựng hiện nay đang còn rườm rà, nhiều thủ tục, đề nghị UBND phường cần công khai các quy trình cấp giấy phép xây dựng, tránh việc người dân phải đi lại nhiều lần, trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu đề nghị nêu rõ lý do và căn cứ, giúp người dân dễ thực hiện.

Cử tri Trương Thị Kim Thủy, khu phố Khánh Hội nêu kiến nghị

Tại hội nghị, sau phần giải trình của UBND phường, Bí thư Đảng ủy phường Tân Khánh Trần Thị Diễm Trinh đã chỉ đạo UBND và các bộ phận chuyên môn nghiêm túc tiếp thu cụ thể từng nội dung; những vấn đề đã được làm rõ tại hội nghị cần được thông tin đầy đủ để cử tri nắm bắt, thực hiện.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Khánh trao đổi với cử tri

Đối với những nội dung chưa được trả lời hoặc cần tiếp tục kiểm tra, xác minh, Bí thư Đảng ủy phường Tân Khánh đề nghị các bộ phận liên quan phải rà soát, xử lý và thông tin kết quả đến cử tri, không để các kiến nghị chính đáng kéo dài mà không có phản hồi. Đặc biệt, cần nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong khâu tiếp nhận và hướng dẫn hồ sơ.

THẢO NGUYỄN