Vũng Tàu chỉnh trang công viên, làm mới không gian công cộng

Công viên Bãi Trước, công viên Lê Quý Đôn cùng công viên Trần Hưng Đạo và Đền thờ Liệt sĩ là những địa điểm được phường Vũng Tàu đầu tư cải tạo trong dự án Chỉnh trang đô thị năm 2026 với tổng vốn hơn 31,8 tỷ đồng.

Ngày 27-10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Vũng Tàu cho biết, đơn vị đang tập trung cải tạo các công viên, khuôn viên và công trình công cộng nhằm nâng cấp hạ tầng, làm đẹp cảnh quan, tạo thêm không gian vui chơi, nghỉ ngơi cho người dân và du khách.

Phối cảnh quảng trường biển tại Công viên Bãi Trước sau khi chỉnh trang.

Trong đó, công viên Bãi Trước là một trong những điểm ấn tượng. Các hạng mục cải tạo gồm chỉnh trang bó vỉa, lát lại nền đường nội bộ quảng trường bằng đá cubic và đá granite; sửa chữa, bảo dưỡng khu vui chơi trẻ em, khu vực tập thể dục.

Quảng trường biển sẽ là điểm nhấn cho công viên Bãi Trước.

Công trình cũng bổ sung hệ thống chiếu sáng cảnh quan, đèn nghệ thuật hình cây tại quảng trường, góp phần tạo điểm nhấn về đêm cho không gian công cộng ven biển.

Công viên Bãi Trước nhìn về phía biển. Ảnh: UPC

Tại công viên Lê Quý Đôn, dự án tập trung chỉnh trang lối vào, khu vực đậu ô tô và các tuyến đường nội bộ. Khu vui chơi trẻ em được bổ sung cát sạch; ghế ngồi được cải tạo, thiết bị thể dục và trò chơi trẻ em được sửa chữa, bảo dưỡng. Hệ thống cây xanh được bổ sung nhiều chủng loại như chà là, kèn hồng, giáng hương; đồng thời lắp đặt hệ thống chiếu sáng và tưới tự động, góp phần nâng cao chất lượng cảnh quan, tiện ích phục vụ cộng đồng.

Khu vui chơi cho trẻ em ở công viên Bãi Trước.

Bên cạnh đó, công viên Trần Hưng Đạo được sửa chữa, sơn lại tượng Trần Hưng Đạo, thay thế hệ thống đèn chiếu sáng âm đất, cải tạo thiết bị phục vụ các hồ phun nước cảnh quan.

Sơ đồ tổ chức chỉnh trang lại công viên Lê Quý Đôn.

Tại Đền thờ Liệt sĩ, phường sẽ chỉnh trang nền bằng đá granite, bổ sung cây xanh, hệ thống chiếu sáng và bảng chỉ dẫn, góp phần cải thiện cảnh quan, tạo không gian trang nghiêm.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 31,81 tỷ đồng từ nguồn ngân sách TPHCM bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương; thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026-2027. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Vũng Tàu là chủ đầu tư.

Công viên Lê Quý Đôn sẽ được cải tạo lại, bổ sung cây xanh, thêm tiểu cảnh...

Việc cải tạo đồng bộ các công viên và công trình công cộng hướng đến nâng cao hiệu quả sử dụng không gian đô thị, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe của người dân, đồng thời góp phần cải thiện diện mạo và sức hấp dẫn du lịch của Vũng Tàu.

QUANG VŨ