Phường Vũng Tàu yêu cầu doanh nghiệp bàn giao mặt bằng số 06 Trần Hưng Đạo trước ngày 31-10

UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) vừa ban hành Thông báo số 670/TB-UBND yêu cầu Công ty Cổ phần Dịch vụ Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẩn trương tháo dỡ, di dời tài sản và hoàn thành bàn giao nhà, đất tại số 06 Trần Hưng Đạo chậm nhất trước ngày 31-10-2026.

Mặt bằng nhà số 6 Trần Hưng Đạo, phường Vũng Tàu hiện đang được cho thuê bán lẩu cá đuối

Thông báo của UBND phường Vũng Tàu gửi doanh nghiệp khẳng định, việc bàn giao mặt bằng nhằm thực hiện nghiêm các văn bản pháp lý đã có hiệu lực, gồm: Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ); Quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao và Quyết định Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp ngày 23-2-2004 cho công ty này.

Để bảo đảm thi hành dứt điểm các quyết định, UBND phường Vũng Tàu yêu cầu Công ty Cổ phần Dịch vụ Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ động tháo dỡ, di dời toàn bộ tài sản, công trình kiến trúc do đơn vị tạo lập. Đồng thời, doanh nghiệp phải khẩn trương thanh lý hợp đồng cho thuê mặt bằng đối với các hộ đang kinh doanh bên trong khu đất và thông báo thời hạn bàn giao để các bên liên quan chấp hành.

UBND phường Vũng Tàu ấn định mốc thời gian hoàn tất việc bàn giao toàn bộ nhà, đất tại số 06 Trần Hưng Đạo chậm nhất trước ngày 31-10-2026. Nếu quá thời hạn quy định mà doanh nghiệp không tự nguyện chấp hành, Chính quyền địa phương sẽ lập hồ sơ tổ chức cưỡng chế thu hồi theo đúng trình tự pháp luật.

Khu đất hơn 850m² tại địa chỉ số 06 Trần Hưng Đạo (phường Vũng Tàu) có nguồn gốc thuộc quyền sở hữu của ông Phạm Ngọc Hiền. Năm 1984, trước khi đi nước ngoài thăm thân nhân, ông Hiền đã làm đơn cho Nhà nước mượn căn nhà trên phục vụ mục đích công ích và đề nghị được nhận lại tài sản khi hồi hương. Tuy nhiên, từ năm 1997, Sở Địa chính địa phương lúc ấy đã ký hợp đồng cho Công ty CP Dịch vụ đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuê khu đất này làm văn phòng trong 50 năm, dẫn đến việc doanh nghiệp được cấp quyền sử dụng đất sau quá trình cổ phần hóa.

THÀNH HUY