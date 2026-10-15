Phường Bình Tiên cải tạo khu đất trống thành không gian sinh hoạt cộng đồng

Từ khu đất bị bỏ trống nhiều năm, phường Bình Tiên (TPHCM) đã chuyển thành Không gian sinh hoạt cộng đồng và Trạm Công dân số tại tuyến đường 61.

Sáng 15-10, UBND phường Bình Tiên (TPHCM) tổ chức Lễ ra mắt Không gian sinh hoạt cộng đồng, Trạm Công dân số và hưởng ứng Ngày Công dân số.

Phường Bình Tiên khánh thành Không gian sinh hoạt cộng đồng và ra mắt Trạm Công dân số. Ảnh: LÊ THOA

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Tiên Nguyễn Vĩnh Ngân cho biết, khu đất rộng hơn 1.331m2 từng bị bỏ trống nhiều năm, địa phương đã tận dụng, chỉnh trang và phát triển mảng xanh phục vụ cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND phường Bình Tiên Nguyễn Vĩnh Ngân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: LÊ THOA

Theo đó, địa phương đã làm sạch mặt bằng, trang bị lại hệ thống điện, cây xanh, bồn hoa, đèn năng lượng mặt trời cùng các bộ dụng cụ thể dục ngoài trời để phục vụ người dân.

Tại đây, phường cũng lắp đặt Trạm Công dân số, giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt ngay tại khu dân cư. Không gian còn bố trí hệ thống camera an ninh kết nối trực tiếp với Công an phường.

Đại biểu tham quan Trạm Công dân số. Ảnh: LÊ THOA

Hưởng ứng Ngày Công dân số, dịp này Phó Chủ tịch UBND phường Bình Tiên Lương Thanh Trúc đề nghị Tổ Công nghệ số cộng đồng, Tổ Bình dân học vụ số của 18 khu phố, lực lượng đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tài khoản định danh điện tử và các tiện ích số; trong đó chú trọng hỗ trợ người cao tuổi và những người còn hạn chế về kỹ năng số.

Ông Lý Khánh Thuận, đại diện Tổ công nghệ số của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tiên phát biểu hưởng ứng Ngày Công dân số 15-10

LÊ THOA