Khen thưởng 21 hộ dân ở đường Lương Định Của bàn giao mặt bằng sớm

Chiều 16-10, phường Bình Trưng (TPHCM) công bố (đợt 2) quyết định phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và khen thưởng các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi, bàn giao mặt bằng trước thời hạn quy định để thực hiện dự án nâng cấp đường Lương Định Của (đoạn từ đường Trần Não đến đường Nguyễn Thị Định).

Dự án có diện tích thu hồi hơn 22.000 m2 với 1 tổ chức và 66 hộ gia đình, cá nhân có nhà, đất bị ảnh hưởng. Trong đó có 27 trường hợp giải tỏa toàn phần, 40 trường hợp giải tỏa một phần; 60 trường hợp đủ điều kiện bố trí tái định cư.

﻿Chủ tịch UBND phường Bình Trưng Nguyễn Chí Thanh trao giấy khen đến các hộ dân. Ảnh: BẢO HÂN

Dịp này, phường khen thưởng 21 hộ dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách về bồi thường, tái định cư. Đây là đợt khen thưởng thứ hai đối với các trường hợp bàn giao mặt bằng sớm phục vụ dự án.

﻿Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Trưng Nghiêm Duy Bình trao giấy khen đến các hộ dân. Ảnh BẢO HÂN

Tại hội nghị công bố, ông Nghiêm Duy Bình, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Trưng nhấn mạnh, cùng với đẩy nhanh tiến độ công trình, việc chăm lo đời sống, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân là nhiệm vụ quan trọng. Địa phương sẽ tiếp tục lắng nghe, kịp thời xem xét, giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân.

Ông Nguyễn Văn Thoại, ngụ tại số 370 đường Lương Định Của, có 240m² đất bị thu hồi cho biết, sau khi được địa phương tuyên truyền, giải thích, gia đình ông đồng thuận di dời sớm. Mong dự án sớm triển khai và người dân được cấp nền đất để ổn định cuộc sống.

Đối với các hộ phải di dời toàn bộ, không còn nơi ở khác, địa phương sẽ thực hiện bố trí tái định cư và hỗ trợ phù hợp theo quy định. Trong 6 tháng chờ bố trí tái định cư sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà 7 triệu đồng/hộ/tháng. Với hộ có từ 5 nhân khẩu trở lên, mỗi nhân khẩu từ người thứ năm được hỗ trợ thêm 1,75 triệu đồng/tháng; tổng mức hỗ trợ không quá 21 triệu đồng/hộ/tháng.

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THU HƯỜNG