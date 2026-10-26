Xã Kim Long mạnh tay xử lý chó thả rông

Hoạt động này nhằm chấn chỉnh tình trạng chủ vật nuôi buông lỏng quản lý, để chó tự do đi lại nơi công cộng, tiềm ẩn nguy cơ tấn công người, gây tai nạn giao thông và lây lan bệnh dại.
Theo UBND xã Kim Long, thời gian qua, trên địa bàn đã xảy ra các vụ tai nạn giao thông do người dân va chạm với chó; tình trạng trẻ em và người đi đường bị chó rượt đuổi cũng gây lo ngại.
Chó bị bắt giữ sẽ được đưa về địa điểm tạm giữ do UBND xã bố trí. Thông tin về vật nuôi được công khai để chủ nuôi đến nhận lại. Theo kế hoạch, đợt ra quân lần này kéo đến hết tháng 12-2026, tổ bắt chó thả rông xã Kim Long sẽ thường xuyên tổ chức tuần tra bắt giữ chó thả rông.