Sức sống cơ sở

Xã Kim Long mạnh tay xử lý chó thả rông

SGGPO

Ngày 26-10, xã Kim Long (TPHCM) tiếp tục tổ chức đợt ra quân xử lý chó thả rông nhằm ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn cho người dân, bảo đảm trật tự công cộng, vệ sinh môi trường và phòng, chống bệnh dại.

Hoạt động này nhằm chấn chỉnh tình trạng chủ vật nuôi buông lỏng quản lý, để chó tự do đi lại nơi công cộng, tiềm ẩn nguy cơ tấn công người, gây tai nạn giao thông và lây lan bệnh dại.

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Lực lượng chức năng xã Kim Long xử lý chó thả rông trong khu dân cư. Ảnh: SONG THƯ

Theo UBND xã Kim Long, thời gian qua, trên địa bàn đã xảy ra các vụ tai nạn giao thông do người dân va chạm với chó; tình trạng trẻ em và người đi đường bị chó rượt đuổi cũng gây lo ngại.

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Xã Kim Long sẽ ra quân bắt chó thả rông thường xuyên, không cố định thời gian nhằm ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn cho người dân. Ảnh: SONG THƯ

Chó bị bắt giữ sẽ được đưa về địa điểm tạm giữ do UBND xã bố trí. Thông tin về vật nuôi được công khai để chủ nuôi đến nhận lại. Theo kế hoạch, đợt ra quân lần này kéo đến hết tháng 12-2026, tổ bắt chó thả rông xã Kim Long sẽ thường xuyên tổ chức tuần tra bắt giữ chó thả rông.

QUANG VŨ

Từ khóa

UBND xã Kim Long Kim Long Thả rông Vật nuôi Chó Gây tai nạn giao thông Bệnh dại Buông lỏng Người quản lý Tiêm phòng

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