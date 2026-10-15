Sức sống cơ sở

Phường Thới An khởi công nâng cấp 13 tuyến đường, nạo vét 7 tuyến rạch

SGGPO

Ngày 15-10, phường Thới An (TPHCM) khởi công nâng cấp, sửa chữa 13 tuyến đường, hẻm và nạo vét, kiên cố hóa 7 tuyến rạch với tổng mức đầu tư khoảng 149 tỷ đồng.

Lãnh đạo phường Thới An cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công
Lãnh đạo phường Thới An cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công

Theo đó, các tuyến đường, hẻm (rộng từ 2m – 8m) được được tráng nền xi măng hoặc thảm nhựa; cải tạo hệ thống thoát nước và các hạng mục phụ trợ, với tổng chiều dài hơn 2,3km. Còn 7 tuyến rạch được nạo vét, gia cố, kiên cố hóa bờ bao với tổng chiều dài gần 3km. Thời gian thi công từ nay đến quý 3-2027.

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Phó Chủ tịch UBND phường Thới An Nguyễn Đình Bảo Quốc phát biểu tại lễ khởi công

Khi các tuyến đường, hẻm của phường Thới An được nâng cấp, sửa chữa, các tuyến rạch được nạo vét, kiên cố hóa sẽ góp phần khơi thông dòng chảy, nâng cao khả năng tiêu thoát nước. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thoát nước trên địa bàn.

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